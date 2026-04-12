Cidade do litoral de São Paulo é o 3º destino mais desvalorizado do mundo, mas encanta por belas praias e uma vibe tranquila para a família

O custo reduzido para visitantes contrasta diretamente com a exuberância das paisagens naturais

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / ViagensCinematográficas)

O município de São Sebastião, no Litoral Norte paulista, protagonizou uma estatística inusitada em abril de 2026 ao figurar como o terceiro destino turístico mais desvalorizado do mundo, segundo o levantamento anual da plataforma financeira HelloSafe.

O índice, que cruza dados sobre o poder de compra e custos de hospedagem em relação a moedas fortes, aponta que o destino tornou-se extremamente acessível para o turista estrangeiro e para o brasileiro que busca economia.

No entanto, o termo “desvalorizado” refere-se estritamente ao custo financeiro de permanência, ocultando uma realidade geográfica de alto valor ecológico: a cidade detém mais de 100 quilômetros de costa preservada, onde a Serra do Mar encontra o Oceano Atlântico em cenários de biodiversidade única.

Composta por mais de 30 praias, São Sebastião oferece uma dualidade que atende desde o agito de Maresias até a serenidade familiar de praias como Barra do Sahy, Baleia e Juquehy.

O cenário turístico local passou por uma reestruturação profunda após os eventos climáticos de 2023, com o poder público municipal e a Secretaria de Turismo do Estado investindo em novos protocolos de segurança e infraestrutura urbana.

De acordo com a prefeitura, a cidade hoje se posiciona como um porto seguro para o turismo de isolamento e lazer em família, oferecendo trilhas monitoradas pelo Parque Estadual da Serra do Mar e uma gastronomia caiçara que valoriza a pesca artesanal, mantendo uma “vibe” tranquila que resiste à urbanização predatória de outras regiões litorâneas.

O desfecho desse cenário econômico atual é um convite estratégico para o viajante que prioriza o custo-benefício sem abrir mão da qualidade cênica.

Enquanto os índices financeiros globais destacam o baixo custo de vida temporário na região, o setor hoteleiro de São Sebastião celebra a alta taxa de ocupação em feriados, impulsionada pela proximidade com a capital e pela segurança reforçada.

O reconhecimento como um destino econômico mundial acaba funcionando como uma vitrine reversa: atrai olhares pela economia, mas fideliza o visitante pela hospitalidade e pela preservação ambiental.

São Sebastião prova que o valor real de um destino reside na experiência sensorial e no acolhimento, independentemente das flutuações cambiais do mercado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!