TCM identifica superfaturamento de R$ 9 milhões em contrato entre Roberto Naves e Quebec Ambiental

Empresa é responsável pela coleta de lixo em Anápolis até maio de 2026, prazo considerado emergencial

Natália Sezil - 10 de março de 2026

Imagem ilustrativa de coletor de lixo. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) identificou um superfaturamento que passa dos R$ 9 milhões no contrato de serviços de limpeza urbana firmado entre a Prefeitura de Anápolis e a Quebec Ambiental.

O documento data de 2020, ainda no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), pouco antes de ele ser reeleito. A análise da Corte, assinada em 04 de março, foi publicada no Diário Oficial de Contas nesta terça-feira (10).

Na auditoria, o órgão apontou que o contrato tinha valor total de R$ 39.949.962,55. A quantia teria sido alcançada por meio da realização de um realinhamento de preços, computado de junho de 2021 a dezembro de 2022.

Com esse reajuste considerado irregular, o superfaturamento reconhecido chegou a R$ 9.070.145,50. O contrato é emergencialmente válido até maio deste ano, conforme termo aditivo realizado em 2025.

O tribunal apontou três responsáveis iniciais, sendo eles: o vereador Wederson Lopes (UB), à época secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos; Yasmini Gama, então fiscal do contrato; e a Quebec Ambiental.

A nova gestão da cidade ficará por conta das medidas corretivas. Por determinação do TCM, o prefeito Márcio Corrêa (PL) e o atual secretário de Obras, Habitação, Planejamento e Meio Ambiente, Thiago de Sá, devem suprimir o valor identificado e descontar quantias até chegar ao montante correto.

Segundo a Prefeitura, a atual gestão está cumprindo integralmente o que foi definido pela corte e realizando o desconto mensal de valores.

Em nota, a Administração Municipal escreveu que cerca de R$ 700 mil deixarão de ser pagos à empresa este mês, o que deve continuar até o final do contrato.

O Portal 6 também tentou contato com a Quebec Ambiental, para posicionamento, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Gestão da Quebec foi marcada por problemas

Diversos problemas têm sido apontados pela população desde que a Quebec assumiu os serviços de limpeza urbana em Anápolis.

Em agosto de 2023, coletores ameaçaram entrar de greve porque não estavam recebendo o pagamento de horas-extras, nem reajuste do salário. A paralisação chegou a começar, mas foi impedida pela Justiça do Trabalho.

Em maio de 2025, entrou em debate a qualidade da coleta de lixo em Anápolis. Moradores denunciavam rotas cada vez menos frequentes nos bairros, com sacolas acumuladas pela cidade.

Em agosto do mesmo ano, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) instalada na Câmara Municipal de Goiânia chegou a abordar a relação entre Roberto Naves e a Quebec Ambiental. Isso porque a empresa integrava o Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo na capital.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis esclarece que a revisão de valores do contrato de limpeza urbana foi realizada durante a gestão anterior, no período da pandemia. Posteriormente, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) analisou o caso e decidiu pela derrubada dessa revisão. A atual gestão está cumprindo integralmente a determinação do Tribunal, realizando mensalmente o desconto de valores (procedimento chamado de glosa) no contrato para adequar os pagamentos ao montante definido pelo TCM. Somente neste mês, por exemplo, cerca de R$ 700 mil deixarão de ser pagos à empresa, como parte desse ajuste determinado pelo Tribunal. Essa medida seguirá sendo adotada até o final da execução contratual, para que os pagamentos estejam plenamente de acordo com o que foi definido pelo órgão de controle.

