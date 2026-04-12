Comunicado do Banco Central para todos os brasileiros que têm moeda de R$ 1

Moeda específica pode valer muito mais do que o valor original e chama atenção de colecionadores

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muitos brasileiros guardam moeda de R$ 1 sem imaginar que algumas podem valer muito mais do que o valor estampado. Um comunicado que circula entre especialistas e colecionadores reforça a importância de observar detalhes antes de descartar ou gastar essas peças.

Entre os exemplos mais conhecidos está a moeda de R$ 1 de 1998, que pode alcançar valores elevados dependendo de características específicas.

O que torna a moeda rara

A principal diferença está em um pequeno detalhe.

Algumas unidades da moeda de 1998 possuem a letra “P” ao lado da data.

Essa marca indica que se trata de uma moeda de prova de cunho, ou seja, uma edição especial produzida em quantidade limitada para testes.

Por isso, essas moedas não foram feitas para circulação comum, o que aumenta seu valor no mercado.

Como identificar a moeda de valor

Para reconhecer a moeda, é preciso observar alguns pontos.

Ela apresenta:

anel externo dourado

núcleo interno prateado

ano de 1998

a letra “P” próxima à data

Além disso, o estado de conservação influencia diretamente no valor.

Quanto pode valer

O valor pode variar bastante.

Moedas bem conservadas ou nunca utilizadas tendem a alcançar preços mais altos.

Assim, dependendo da raridade e da demanda, o valor pode superar com facilidade o valor original.

Por que moedas raras valem mais

O mercado de colecionismo considera vários fatores.

Entre eles:

raridade

quantidade produzida

estado de conservação

interesse de colecionadores

Dessa forma, moedas com tiragem limitada ou características únicas ganham destaque.

Como avaliar em casa

Quem possui moedas antigas deve analisá-las com atenção.

Além disso, pode:

consultar catálogos especializados

buscar avaliação profissional

comparar com modelos raros conhecidos

Assim, aumenta as chances de identificar um item valioso.

Interesse crescente no Brasil

Nos últimos anos, o interesse por moedas raras cresceu no país.

Além disso, redes sociais e conteúdos digitais ajudam a divulgar informações sobre o tema.

Por isso, muitas pessoas passaram a revisar moedas antigas em busca de peças raras.

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