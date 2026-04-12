Conheça o destino secreto no litoral do RJ que poucos turistas conhecem e que guarda paisagens dignas de cenário internacional

O fenômeno óptico transforma a escuridão absoluta em um cenário encantador e totalmente hipnotizante

Magno Oliver Magno Oliver -
Conheça o destino secreto no litoral do RJ que poucos turistas conhecem e que guarda paisagens dignas de cenário internacional
(Foto: Reprodução / Objetiva Tour)

O litoral do Rio de Janeiro esconde, em meio à exuberância da Ilha Grande, um dos fenômenos geológicos mais fascinantes do Brasil: a Gruta do Acaiá.

Localizada na região da Enseada de Araçatiba, em Angra dos Reis, a gruta é uma formação de rochas graníticas que se projeta por fendas submarinas.

Para alcançá-la, o visitante precisa encarar uma descida técnica por uma abertura estreita, atingindo cerca de cinco metros abaixo do nível do mar.

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Este isolamento geográfico, somado ao acesso que exige fôlego e disposição, manteve o local como um destino de nicho, preservando sua aura de exclusividade frente aos roteiros convencionais do sudeste.

O grande diferencial que coloca a Gruta do Acaiá no mapa dos destinos extraordinários é o efeito de bioluminescência aparente em suas águas.

Quando a luz solar penetra pelas aberturas rochosas submersas e atinge a água cristalina do salão interno, ocorre um fenômeno de refração que tinge o ambiente com um brilho verde fluorescente intenso.

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que monitora a preservação da Ilha Grande, essa interação entre a ótica física e a geodiversidade local cria um espetáculo visual raro, comparável a cavernas famosas na Europa e na Ásia, mas com a assinatura única da biodiversidade da Mata Atlântica.

Atualmente, a visitação à Gruta do Acaiá exige cautela e planejamento, sendo recomendada apenas com o acompanhamento de guias especializados ou através de propriedades privadas que oferecem acesso terrestre controlado.

Atualizações recentes de órgãos de turismo de Angra dos Reis reforçam a importância de verificar as condições das marés, já que o nível da água influencia diretamente na segurança e na visibilidade do brilho esmeralda.

O desfecho dessa experiência é uma imersão profunda na natureza intocada, consolidando a gruta como uma prova de que o Rio de Janeiro ainda reserva santuários silenciosos para aqueles que ousam abandonar a superfície comum do turismo tradicional.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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