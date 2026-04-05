Não fica em São Paulo, nem Rio de Janeiro: a cidade com menor custo de vida do Brasil

Fora do eixo mais famoso do país, município surpreende ao reunir despesas mais baixas e rotina mais acessível para moradores

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é custo de vida, os grandes centros urbanos costumam dominar o imaginário popular.

No entanto, à medida que despesas como aluguel, alimentação e transporte seguem pesando no bolso, cresce também o interesse por cidades que ofereçam uma realidade diferente, mais econômica e, muitas vezes, mais tranquila.

Nesse cenário, uma cidade longe de São Paulo e do Rio de Janeiro vem ganhando destaque justamente por apresentar um dos menores custos de vida do Brasil.

O que chama atenção não é apenas o valor reduzido das despesas, mas o conjunto de fatores que tornam o dia a dia mais viável para quem busca equilíbrio financeiro.

O município que aparece nesse cenário é Marabá, no Pará.

Com custos mais baixos em comparação às grandes capitais, a cidade tem se tornado uma alternativa para quem deseja reduzir gastos sem abrir mão de uma estrutura básica para viver com conforto.

Entre os principais fatores que explicam esse destaque estão os preços mais acessíveis de moradia, alimentação e serviços essenciais.

O valor dos aluguéis, por exemplo, costuma ser significativamente menor do que em metrópoles, o que impacta diretamente no orçamento mensal das famílias.

Além disso, o custo com itens do dia a dia, como supermercados e transporte, também tende a ser mais equilibrado.

Isso faz com que o salário renda mais, permitindo uma rotina menos pressionada financeiramente e com maior possibilidade de organização.

Outro ponto que tem atraído atenção é a qualidade de vida associada a cidades de médio porte.

Com menos trânsito, menor custo operacional e uma dinâmica mais simples, muitos moradores encontram um estilo de vida mais leve, mesmo sem a estrutura das grandes capitais.

Mais do que apontar uma cidade específica, o destaque reforça uma mudança de comportamento cada vez mais evidente: a busca por lugares onde seja possível viver melhor gastando menos.

E, nesse cenário, cidades fora do eixo tradicional seguem ganhando espaço no radar de quem quer fugir dos altos custos das metrópoles.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!