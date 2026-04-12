Onde assistir Ponte Preta x Vila Nova neste sábado (11) pela Série B do Brasileirão
Invicto na Série B, o Vila Nova visita a Ponte Preta tentando embalar de vez na competição e se aproximar das primeiras posições
Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam neste sábado (11), às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos neste início de competição.
A Ponte Preta tenta usar o fator casa para buscar a primeira vitória na Série B e amenizar a pressão que já ronda o clube. Com duas derrotas e um empate até aqui, a Macaca soma apenas um ponto e aparece dentro da zona de rebaixamento.
Fora de campo, o cenário também preocupa, já que a crise financeira segue gerando novos desdobramentos e motivou até investigação do Ministério Público do Trabalho por denúncias de falta de pagamento e assédio moral.
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Do outro lado, o Vila Nova chega em situação mais confortável e embalado após vencer o clássico contra o Atlético-GO. Invicto na Série B, o time goiano soma cinco pontos e tenta subir ainda mais na tabela sob o comando do técnico Guto Ferreira.
No meio da semana, o Tigrão entrou em campo pela Copa Centro-Oeste com uma escalação alternativa diante do Primavera-MT, preservando os principais jogadores para o compromisso deste sábado.
Para os paulistas, a partida representa a chance de reação; para os goianos, a oportunidade de confirmar o bom momento e seguir crescendo na Série B.
Onde assistir Ponte Preta x Vila Nova neste sábado (11) pela Série B do Brasileirão
Data: sábado, 11 de abril de 2026
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Onde assistir: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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