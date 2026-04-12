Turistas criticam preços em Pirenópolis e dizem que destino está mais caro que Balneário Camboriú

Vídeo feito por visitantes mostra o grande fluxo clientes, mas também reacende debate sobre custo do destino

Ícaro Gonçalves - 12 de abril de 2026

Casal chama atenção ao comparar a cidade goiana com Balneário Camboriú (Imagens: Captura de tela/ Instagram e Reprodução/Tripadvisor)

Que a beleza de Pirenópolis impressiona qualquer um, isso todo goiano já sabe. Mas nos últimos anos, o que tem impressionado mesmo são os preços encontrados pelos turistas nos bares e restaurantes da cidade.

Para o casal Jonathas Nunes e Raphaela Mendes, os custos de Pirenópolis chegam a ser mais caros do que Balneário Camboriú, em Santa Catariana, destino turístico de alto padrão também chamado de “Dubai brasileira”.

Em um vídeo publicado no Instagram, o casal passeia pela conhecida Rua do Lazer enquanto destacam o custo elevado dos serviços encontrados. “Um prato de talharim de miojo, por apenas R$ 89,90, e serve apenas meia pessoa”, ironiza o empresário.

Um dos principais pontos turísticos da cidade, a Rua do Lazer concentra boa parte dos bares e restaurantes locais.

Durante o registro, o empresário comenta a existência de estabelecimentos em regiões menos movimentadas, com valores mais acessíveis. Mas a beleza da Rua é o chamariz que atrai o grande público.

“Todo mundo sabe que aqui é o lugar mais caro de Pirenópolis, mas todo mundo vem pra cá”, comenta a mulher.

Prova disso é o movimento registrado no vídeo, com quase todas as mesas disponíveis lotadas.

O vídeo já conta com mais de 120 mil visualizações. Nos comentários, muitos concordam com os valores exorbitantes. Outros dizem que os preços não acompanham a qualidade dos serviços.

“Famosas panelinhas em Pirenópolis, R$ 250 cada, serve duas pessoas..”, disse um. Os valores praticados em Piri são fora da realidade”, comentou uma outra.

Ainda assim, a movimentação da região segue em alta. Em períodos de celebrações, como no fim de ano, parte dos estabelecimentos adota o sistema de atendimento exclusivo mediante reserva, o que costuma elevar o preço ainda mais.

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