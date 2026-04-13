Apaixonado por viagens e estudos: quem era o jovem de Anápolis que morreu após picada de cascavel

Amigos e familiares compartilharam o luto após notícia trágica pegar todos de surpresa

Davi Galvão - 13 de abril de 2026

Lucas era apaixonado por viajar. (Foto: Redes Sociais)

A morte de Lucas Alexandre de Melo Peixoto, anapolino de 27 anos, deixou um sentimento amargo sobre a cidade, que amanheceu enlutada na manhã desta segunda-feira (13).

Conforme informações apuradas pelo Portal 6, Lucas faleceu após complicações advindas de uma picada de uma cobra cascavel.

Nas redes sociais, internautas relatarem que o jovem foi atacado pelo animal, uma cascavel, na própria chácara.

Na internet, Lucas se mostrava um jovem feliz, aparecendo em diversos registros ao lado do marido, com quem oficializou a união ainda em 2024.

O casamento dos dois também representou um importante marco na cidade, já que foi realizado no primeiro evento do tipo voltado ao público LGBTQIAPN+ de Goiânia.

Era com o companheiro, inclusive, com quem Lucas dividia bos parte das fotos no perfil. Amigos relataram que ambos adoravam viajar e haviam até mesmo passado uma temporada recentemente na Europa.

Foi por lá que Lucas também fez um intercâmbio para estudar inglês, compartilhando os registros pela Irlanda que fez ao longo da estadia.

O corpo do jovem segue sendo velado no Grupo Serpos, na Rua General Joaquim Inácio, no Setor Central.

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