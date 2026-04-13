Apaixonado por viagens e estudos: quem era o jovem de Anápolis que morreu após picada de cascavel

Amigos e familiares compartilharam o luto após notícia trágica pegar todos de surpresa

Davi Galvão Davi Galvão -
Lucas era apaixonado por viajar. (Foto: Redes Sociais)
Lucas era apaixonado por viajar. (Foto: Redes Sociais)

A morte de Lucas Alexandre de Melo Peixoto, anapolino de 27 anos, deixou um sentimento amargo sobre a cidade, que amanheceu enlutada na manhã desta segunda-feira (13).

Conforme informações apuradas pelo Portal 6, Lucas faleceu após complicações advindas de uma picada de uma cobra cascavel.

Nas redes sociais, internautas relatarem que o jovem foi atacado pelo animal, uma cascavel, na própria chácara.

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Na internet, Lucas se mostrava um jovem feliz, aparecendo em diversos registros ao lado do marido, com quem oficializou a união ainda em 2024.

Lucas ao lado do marido. (Foto: Redes Sociais)

Lucas ao lado do marido. (Foto: Redes Sociais)

O casamento dos dois também representou um importante marco na cidade, já que foi realizado no primeiro evento do tipo voltado ao público LGBTQIAPN+ de Goiânia.

Era com o companheiro, inclusive, com quem Lucas dividia bos parte das fotos no perfil. Amigos relataram que ambos adoravam viajar e haviam até mesmo passado uma temporada recentemente na Europa.

Registro do anapolino na Europa. (Foto: redes Sociais)

Registro do anapolino na Europa. (Foto: redes Sociais)

Foi por lá que Lucas também fez um intercâmbio para estudar inglês, compartilhando os registros pela Irlanda que fez ao longo da estadia.

O corpo do jovem segue sendo velado no Grupo Serpos, na Rua General Joaquim Inácio, no Setor Central.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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