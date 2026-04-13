Morte de jovem de 27 anos comove Anápolis: “sempre será lembrado”

Amigos próximos têm compartilhado relatos marcados por incredulidade e dor, destacando os momentos vividos ao lado dele

Lara Duarte - 13 de abril de 2026

Lucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos, foi lembrado com carinho por amigos e familiares. (Foto: Reprodução/Instagram)

O corpo de Lucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos, será velado nesta segunda-feira (13), em Anápolis. A cerimônia acontece no Grupo Serpos, na Rua General Joaquim Inácio, no Setor Central, entre 03h e 13h.

A partida do jovem provocou forte comoção na cidade, com dezenas de mensagens de despedida sendo publicadas nas redes sociais desde a confirmação do falecimento. A causa da morte não foi divulgada.

Amigos próximos têm compartilhado relatos marcados por incredulidade e dor, destacando a convivência e os momentos vividos ao lado de Lucas. Em uma das homenagens mais emocionadas, uma amiga relembrou a trajetória dele e o impacto que deixou.

“Amigo, ainda bem que tive a oportunidade de te conhecer. Ainda bem que te vi sorrir, realizando seus sonhos, te vi casar, viajar…”, escreveu.

No mesmo texto, ela também menciona a dificuldade de entender a perda precoce. “Hoje o dia parece mais escuro. A sua partida tão precoce nos deixa sem entender… como assim? Por quê? Talvez nunca encontremos respostas.”

A mensagem ainda faz referência ao vazio deixado pela ausência e à tentativa de lidar com a dor. “Fica em nós a dor e o vazio que você deixou. Que todo o amor que você plantou em nossas vidas nos ajude a aceitar – ou pelo menos a aprender a conviver – com a sua ausência.”

Outras publicações seguem na mesma linha, reforçando o quanto Lucas era próximo de quem convivia com ele. “Um amigo mais chegado que irmão. Irá deixar eternas saudades em todos nós”, comentou uma conhecida.

Entre mensagens curtas e diretas, também se repetem pedidos de conforto à família e expressões de tristeza. “Que Deus conforte o coração da família. Um grande amigo”, escreveu uma internauta.

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