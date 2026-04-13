É por isso que o papel higiênico nunca deve ser jogado no vaso sanitário

Tubulações antigas, baixa pressão e uso de fossas fazem do hábito um risco para encanamentos e até para o meio ambiente

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Pode parecer apenas um detalhe do dia a dia, mas um hábito comum em muitos países ainda gera problemas sérios no Brasil: jogar papel higiênico no vaso sanitário.

Embora pareça prático, esse costume pode trazer consequências que vão muito além de um simples entupimento.

Diferente de nações com infraestrutura sanitária mais moderna, grande parte das residências brasileiras não foi projetada para lidar com resíduos fibrosos dentro da tubulação.

Os canos costumam ser mais estreitos, cheios de curvas e, em muitos casos, não possuem inclinação adequada. Esse conjunto de fatores dificulta a passagem do papel, que pode se acumular ao longo do trajeto e bloquear o fluxo de água.

Outro ponto importante é a pressão da descarga. Enquanto em países desenvolvidos o sistema empurra os resíduos com mais força, no Brasil a maioria das casas utiliza caixas acopladas com pressão limitada. Isso favorece o acúmulo gradual do papel nas paredes internas dos canos, aumentando o risco de entupimentos.

A situação fica ainda mais delicada em imóveis que utilizam fossas sépticas. Nesse sistema, a decomposição depende da ação de bactérias, que conseguem processar resíduos orgânicos com relativa rapidez.

Já o papel higiênico demora muito mais para se decompor, podendo permanecer intacto por semanas e reduzir a capacidade da fossa. Em casos extremos, isso pode levar ao transbordamento e à contaminação do solo e da água.

Nem todo tipo de papel oferece o mesmo risco. Versões mais espessas, como as de folha dupla ou tripla, têm fibras mais resistentes e demoram mais para se desintegrar.

Outros itens, como lenços umedecidos e papel toalha, são ainda mais problemáticos e frequentemente estão entre as principais causas de entupimentos graves.

Além dos impactos dentro de casa, o descarte inadequado também afeta o meio ambiente. O papel que chega às redes de esgoto exige processos adicionais de tratamento, aumenta custos operacionais e, em locais sem saneamento adequado, pode acabar diretamente em rios e córregos.

Por isso, a recomendação mais segura para a realidade brasileira continua sendo simples: descartar o papel higiênico em uma lixeira ao lado do vaso.

Pode parecer um costume ultrapassado para alguns, mas, na prática, é uma forma eficiente de evitar prejuízos, proteger a estrutura da casa e reduzir impactos ambientais.

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