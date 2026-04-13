Jovem que morreu na BR-060 após bater moto em boi que fugiu de rodeio é identificado

Caso é investigado pela Polícia Civil após suspeita de que animal fugiu de rodeio próximo à rodovia

Lara Duarte -
Jovem que morreu na BR-060 após bater moto em boi que fugiu de rodeio é identificado
Caio Gonçalves Martins tinha 20 anos. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, morreu após bater a motocicleta que pilotava contra um boi na BR-060, no quilômetro 206, em Guapó, na região Central de Goiás. A vítima foi identificada como Caio Gonçalves Martins.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelo animal na pista. O acidente aconteceu por volta das 23h, no sentido Cezarina–Guapó.

Informações divulgadas pela TV Anhanguera apontam que o boi teria fugido de um rodeio realizado nas proximidades do local. Imagens mostram a motocicleta destruída ao lado do corpo do jovem e do animal sobre a pista.

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Em nota, a Cia de Rodeio Brutos da Arena informou que está adotando medidas para esclarecer o caso, com responsabilidade e transparência, e declarou apoio à família da vítima.

O proprietário do rancho onde ocorreu o evento é o vice-prefeito de Guapó, Alex Divino Vieira, conhecido como Alex Condera (Podemos).

Ele afirmou ser dono da área e dos animais, mas destacou que ambos são locados a terceiros, que assumem a responsabilidade pela organização, manejo e segurança durante os eventos.

Alex Condera também declarou que sua participação no rodeio se limitou ao apoio institucional, como incentivo a manifestações culturais tradicionais do município.

Acidente ocorreu na BR-060, em Guapó. (Foto: Reprodução)

Quem era Caio

Caio morava em Cezarina e trabalhava como frentista em um posto de combustível. Ele completaria 21 anos no fim do mês e, segundo relatos, era bastante querido na cidade.

Horas antes do acidente, o jovem publicou um vídeo nas redes sociais em que aparecia na motocicleta, acompanhado de uma mensagem sobre viver com felicidade.

O sepultamento ocorreu no domingo (12), no cemitério de Cezarina.

A Polícia Civil (PC) informou que solicitou perícias e aguarda a conclusão dos laudos para esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Guapó.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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