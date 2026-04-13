Não são os celulares, nem falta de foco: por que as pessoas não conseguem mais se concentrar, segundo a neurociência
Especialistas apontam que mudança na forma de consumir informação pode estar por trás da queda na concentração
A dificuldade de concentração tem se tornado cada vez mais comum no dia a dia. Embora muita gente associe o problema ao uso excessivo de celulares, especialistas indicam que a questão pode ser mais profunda.
Segundo estudos recentes e análises na área da neurociência, o principal impacto pode não estar apenas nos dispositivos, mas na forma como as pessoas consomem informação atualmente.
O que mudou no cérebro com a tecnologia
A presença constante de telas já provocou alterações no funcionamento do cérebro.
Pesquisas apontam que o uso frequente de dispositivos digitais influencia áreas como o córtex somatossensorial, responsável pela forma como interagimos com o ambiente.
Além disso, o cérebro passa por adaptações contínuas, o que faz parte da chamada plasticidade cerebral.
O papel da atenção na memória
Especialistas destacam que a atenção é um fator essencial para a memória.
Nesse sentido, conteúdos com muitos estímulos, como links e interrupções, dificultam a retenção de informações.
Assim, o excesso de distrações reduz a capacidade de foco e aprendizado.
O impacto dos algoritmos
Segundo pesquisadores, a principal mudança está na relação com a informação.
Antes, as pessoas buscavam conteúdos de forma ativa. Agora, passam a consumir informações de maneira passiva, por meio de feeds infinitos e atualizações constantes.
Além disso, os algoritmos priorizam conteúdos rápidos e variados, o que estimula a troca constante de atenção.
Dessa forma, o cérebro se acostuma a alternar estímulos, em vez de manter o foco prolongado.
Quando o problema começou
Estudos indicam que a queda na capacidade de concentração começou a ser percebida a partir da década de 2010.
Além disso, avaliações educacionais e pesquisas mostram aumento nas dificuldades de aprendizado e retenção de conteúdo.
Assim, o fenômeno não está ligado apenas ao tempo de uso de telas, mas ao tipo de interação com a informação.
Ainda não há consenso definitivo
Apesar das evidências, especialistas afirmam que o tema ainda precisa de mais estudos.
Isso porque o uso massivo dessas tecnologias é relativamente recente.
Além disso, o cérebro humano possui capacidade de adaptação, o que pode amenizar os impactos ao longo do tempo.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!