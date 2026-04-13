Trump chama papa Leão 14 de ‘fraco’ e critica postura sobre Irã

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca

Folhapress - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Donald Trump atacou o papa Leão 14 e disse que o pontífice é “fraco” e atrapalha a Igreja Católica.

Trump publicou críticas ao papa em sua rede social, a Truth Social, hoje. Ele afirmou que o pontífice é “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”.

Presidente dos EUA também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear. “Eu não quero um ‘Papa que ache tudo bem o irã ter uma arma nuclerar'”, escreveu.

Trump afirmou preferir o irmão do pontífice, Louis, por ele ser alinhado ao movimento MAGA. “Eu gosto muito mais do irmão dele, Louis, do que dele, porque Louis é totalmente MAGA”.

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca. “Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano”.

Mais cedo, o papa disse sentir-se próximo do “amado povo libanês” e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu com o conflito no Oriente Médio entrando em sua sétima semana.

O pontífice também pediu o fim dos combates no Sudão. As declarações ocorreram antes da postagem de Trump com críticas ao papa.

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