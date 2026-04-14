Trabalhadores desta área podem ter salário mínimo aumentado para R$ 2.750 em todo o país

Projeto em análise prevê piso maior para profissionais qualificados do comércio

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode mudar o salário mínimo de trabalhadores do comércio, serviços e turismo em todo o Brasil.

Além disso, a proposta cria um modelo com dois níveis salariais, o que pode aumentar a renda de quem investe em qualificação profissional.

Como funciona o novo piso salarial

O Projeto de Lei 6508/25 define dois valores para uma jornada de 40 horas semanais.

São eles:

piso base: R$ 2.500 mensais

piso qualificado: R$ 2.750 mensais

Dessa forma, o trabalhador pode alcançar um salário maior ao comprovar formação na área.

Quem pode receber o valor maior

Para acessar o piso de R$ 2.750, o trabalhador precisa atender alguns critérios.

Primeiramente, deve comprovar pelo menos 160 horas de cursos de qualificação.

Além disso, esses cursos precisam estar relacionados à função exercida.

Por fim, as instituições devem ter reconhecimento do MEC ou do Senac.

Assim, o projeto incentiva diretamente a capacitação profissional.

Como será o reajuste anual

O texto também estabelece uma regra clara para reajustes.

O cálculo considera:

a variação do INPC

mais 50% do crescimento real do setor

Por outro lado, se o setor não crescer, o reajuste seguirá apenas a inflação.

Dessa maneira, o modelo busca equilíbrio entre valorização e sustentabilidade econômica.

Objetivo da proposta

Segundo a deputada Jack Rocha (PT-ES), autora do projeto, a proposta busca valorizar o setor.

Além disso, pretende corrigir a diferença entre a importância econômica do comércio e a remuneração atual dos trabalhadores.

Hoje, o setor reúne mais de 10 milhões de profissionais em todo o país.

Projeto ainda não está em vigor

Apesar da repercussão, o projeto ainda não virou lei.

Atualmente, ele tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados.

Portanto, ainda precisa passar por comissões antes de uma eventual aprovação final.

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