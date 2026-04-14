Trabalhadores desta área podem ter salário mínimo aumentado para R$ 2.750 em todo o país
Projeto em análise prevê piso maior para profissionais qualificados do comércio
Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode mudar o salário mínimo de trabalhadores do comércio, serviços e turismo em todo o Brasil.
Além disso, a proposta cria um modelo com dois níveis salariais, o que pode aumentar a renda de quem investe em qualificação profissional.
Como funciona o novo piso salarial
O Projeto de Lei 6508/25 define dois valores para uma jornada de 40 horas semanais.
São eles:
- piso base: R$ 2.500 mensais
- piso qualificado: R$ 2.750 mensais
Dessa forma, o trabalhador pode alcançar um salário maior ao comprovar formação na área.
Quem pode receber o valor maior
Para acessar o piso de R$ 2.750, o trabalhador precisa atender alguns critérios.
Primeiramente, deve comprovar pelo menos 160 horas de cursos de qualificação.
Além disso, esses cursos precisam estar relacionados à função exercida.
Por fim, as instituições devem ter reconhecimento do MEC ou do Senac.
Assim, o projeto incentiva diretamente a capacitação profissional.
Como será o reajuste anual
O texto também estabelece uma regra clara para reajustes.
O cálculo considera:
- a variação do INPC
- mais 50% do crescimento real do setor
Por outro lado, se o setor não crescer, o reajuste seguirá apenas a inflação.
Dessa maneira, o modelo busca equilíbrio entre valorização e sustentabilidade econômica.
Objetivo da proposta
Segundo a deputada Jack Rocha (PT-ES), autora do projeto, a proposta busca valorizar o setor.
Além disso, pretende corrigir a diferença entre a importância econômica do comércio e a remuneração atual dos trabalhadores.
Hoje, o setor reúne mais de 10 milhões de profissionais em todo o país.
Projeto ainda não está em vigor
Apesar da repercussão, o projeto ainda não virou lei.
Atualmente, ele tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados.
Portanto, ainda precisa passar por comissões antes de uma eventual aprovação final.
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