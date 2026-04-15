Lula defende papa após ataques de Trump

Mais cedo nesta quarta (15), Trump fez um novo post em tom de provocação na rede social Truth Social

Folhapress - 15 de abril de 2026

(Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em um vídeo que presta a “mais profunda solidariedade” ao papa Leão 14 após o líder religoso ter sido atacado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O conteúdo foi gravado para 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (15). “Defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais”, diz o petista na mensagem gravada, sem citar Trump diretamente.

No dia anterior, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum, Lula disse que “ninguém precisa ter medo de ninguém” e que os ataques do presidente americano não contribuem para o debate. “Ele [papa] está correto na crítica que ele fez ao presidente Trump.”

Nesta quarta, o pontífice disse que o mundo precisa ouvir uma mensagem de paz e coexistência. “Ainda que tenhamos crenças diferentes, formas diferentes de culto e modos diferentes de viver, podemos viver juntos em paz”, afirmou o líder da Igreja a jornalistas durante seu voo da Argélia para Camarões.

O papa afirmou que sua viagem pelo continente africano mostrou, até o momento, a importância de promover o diálogo entre diferentes comunidades, referindo-se aos seus dois dias na Argélia, majoritariamente muçulmana, onde a Igreja Católica é uma pequena minoria.

“Promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje.” Leão 14 chegou nesta quarta-feira à capital de Camarões, Yaoundé, onde o primeiro-ministro Joseph Dion Ngute beijou sua mão após ele descer do avião papal.

Mais cedo nesta quarta (15), Trump fez um novo post em tom de provocação na rede social Truth Social. “Alguém, por favor, diga ao papa Leão que o Irã matou pelo menos 42.000 manifestantes inocentes e completamente desarmados nos últimos dois meses”, escreveu o republicano.

Ele ainda disse que é “absolutamente inaceitável” para o Irã ter uma bomba nuclear. O americano também publicou uma imagem gerada por inteligência artifical que mostra ele abraçando Jesus.

Esta foi a segunda crítica de Trump ao pontífice em uma semana.

No domingo, ele chamou o papa de “terrível” e “fraco”. O líder religioso respondeu na segunda. “Não tenho medo da administração Trump. Vou continuar a falar em voz alta da mensagem do Evangelho”, disse.

A série de discussões marca o mais explícito confronto entre os dois desde que Robert Prevost foi eleito papa, em maio do ano passado, o primeiro americano da história a liderar a Igreja Católica.

Na terça (14), o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, entrou na discussão e disse que é importante que o papa “tenha cuidado ao falar sobre questões de teologia” ao se referir ao conflito.

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