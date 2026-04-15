Quarta da Limpeza e Quinta do Bebê garantem economia no Rio Vermelho Atacadista

Campanhas semanais oferecem 20% de desconto em produtos essenciais e ajudam consumidores a equilibrar o orçamento

Isabella Valverde - 15 de abril de 2026

Loja mais recente, localizada na Pedro Ludovico, na antiga Pecuária. (Foto: Divulgação)

Manter a casa em ordem e cuidar dos pequenos pode pesar no bolso, mas no Rio Vermelho Atacadista é possível economizar sem abrir mão da qualidade.

Todas as quartas-feiras, itens de limpeza entram em promoção com 20% de desconto na “Quarta da Limpeza”, contemplando desde desinfetantes e detergentes até produtos mais específicos para o dia a dia.

Já na “Quinta do Bebê”, o foco muda, mas a economia continua. Nas quintas, os clientes contam com 20% de desconto em uma variedade de produtos voltados aos cuidados infantis, incluindo fraldas, itens de higiene e perfumaria.

No Rio Vermelho Atacadista, todo dia é dia de economia.

Em Anápolis, os clientes podem aproveitar as ofertas nas unidades localizadas no bairro Maracanã e na região da Pedro Ludovico (antiga Pecuária). Além disso, a rede também conta com uma unidade em Catalão.

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