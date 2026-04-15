Segundo cardiologistas, essas nozes ajudam a proteger o coração e reduzir o colesterol ruim no dia a dia
Pequenas escolhas no dia a dia podem fazer diferença silenciosa na saúde e um alimento comum pode estar mais envolvido nisso do que parece
Cuidar do coração nem sempre exige mudanças radicais. Muitas vezes, hábitos simples e escolhas feitas no dia a dia já podem influenciar diretamente a saúde ao longo do tempo.
Ainda assim, muita gente acaba ignorando alimentos acessíveis que podem trazer benefícios importantes sem complicar a rotina.
Entre esses aliados, alguns tipos de nozes têm chamado a atenção por estarem presentes em recomendações feitas por especialistas quando o assunto é prevenção e equilíbrio do organismo.
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Mesmo sendo pequenas, elas concentram nutrientes que podem ajudar mais do que muita gente imagina.
Gorduras boas fazem diferença
Nozes como amêndoas, castanhas, pistaches e nozes comuns são ricas em gorduras consideradas saudáveis.
Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis do chamado colesterol ruim, conhecido como LDL, que está associado ao risco de problemas cardiovasculares.
Além disso, esses alimentos também contribuem para aumentar o colesterol bom, o HDL, que atua protegendo as artérias e ajudando no funcionamento do sistema circulatório.
Outro ponto importante é a presença de fibras e antioxidantes, que colaboram para reduzir inflamações no organismo e manter o equilíbrio do corpo.
Como incluir no dia a dia
Apesar dos benefícios, o consumo deve ser feito com moderação.
Pequenas porções ao longo do dia já são suficientes para aproveitar os efeitos positivos sem exageros.
Uma das formas mais simples é incluir nozes em lanches rápidos, junto com frutas, iogurtes ou até mesmo em saladas.
Elas também podem substituir opções menos saudáveis, como snacks industrializados.
O importante é manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com outros hábitos que também contribuem para o bem-estar.
Equilíbrio continua sendo essencial
Embora ajudem na saúde do coração, as nozes não fazem milagres sozinhas.
O cuidado com o organismo envolve um conjunto de fatores, como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico quando necessário.
Ainda assim, incluir esses alimentos na rotina pode ser um passo simples e eficiente para quem busca mais qualidade de vida e quer cuidar do coração de forma prática no dia a dia.
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