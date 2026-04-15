Segundo cardiologistas, essas nozes ajudam a proteger o coração e reduzir o colesterol ruim no dia a dia

Pequenas escolhas no dia a dia podem fazer diferença silenciosa na saúde e um alimento comum pode estar mais envolvido nisso do que parece

Layne Brito - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Cuidar do coração nem sempre exige mudanças radicais. Muitas vezes, hábitos simples e escolhas feitas no dia a dia já podem influenciar diretamente a saúde ao longo do tempo.

Ainda assim, muita gente acaba ignorando alimentos acessíveis que podem trazer benefícios importantes sem complicar a rotina.

Entre esses aliados, alguns tipos de nozes têm chamado a atenção por estarem presentes em recomendações feitas por especialistas quando o assunto é prevenção e equilíbrio do organismo.

Mesmo sendo pequenas, elas concentram nutrientes que podem ajudar mais do que muita gente imagina.

Gorduras boas fazem diferença

Nozes como amêndoas, castanhas, pistaches e nozes comuns são ricas em gorduras consideradas saudáveis.

Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis do chamado colesterol ruim, conhecido como LDL, que está associado ao risco de problemas cardiovasculares.

Além disso, esses alimentos também contribuem para aumentar o colesterol bom, o HDL, que atua protegendo as artérias e ajudando no funcionamento do sistema circulatório.

Outro ponto importante é a presença de fibras e antioxidantes, que colaboram para reduzir inflamações no organismo e manter o equilíbrio do corpo.

Como incluir no dia a dia

Apesar dos benefícios, o consumo deve ser feito com moderação.

Pequenas porções ao longo do dia já são suficientes para aproveitar os efeitos positivos sem exageros.

Uma das formas mais simples é incluir nozes em lanches rápidos, junto com frutas, iogurtes ou até mesmo em saladas.

Elas também podem substituir opções menos saudáveis, como snacks industrializados.

O importante é manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com outros hábitos que também contribuem para o bem-estar.

Equilíbrio continua sendo essencial

Embora ajudem na saúde do coração, as nozes não fazem milagres sozinhas.

O cuidado com o organismo envolve um conjunto de fatores, como alimentação balanceada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico quando necessário.

Ainda assim, incluir esses alimentos na rotina pode ser um passo simples e eficiente para quem busca mais qualidade de vida e quer cuidar do coração de forma prática no dia a dia.

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