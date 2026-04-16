Homem é encontrado morto dentro do banheiro de casa, em Anápolis

Vítima foi localizada por um amigo que estranhou o sumiço e decidiu entrar no imóvel para verificar a situação

Pedro Ribeiro - 16 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de Ambulância do Samu. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de uma residência na Vila Jaiara, em Anápolis, na tarde desta quinta-feira (16).

Ele foi localizado por um amigo, que estranhou a ausência e decidiu entrar no imóvel, onde o encontrou caído no banheiro, aparentemente sem vida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

De acordo com apuração do Portal 6, o homem enfrentava problemas relacionados ao alcoolismo e, nos dias anteriores, vinha se queixando de dores intensas devido a um ferimento na perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, e o médico responsável constatou a morte ainda no local, sendo classificada como natural.

Após os procedimentos iniciais, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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