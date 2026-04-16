Pare de abastecer após o primeiro “clique”: o perigo que você corre ao encher demais o tanque

Continuar abastecendo depois do travamento automático pode causar danos ao carro e desperdício de combustível

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Licence Soluções)

Muita gente tem o hábito de continuar abastecendo o carro mesmo depois do primeiro “clique” da bomba. No entanto, esse comportamento pode trazer prejuízos e até problemas mecânicos.

O primeiro clique não acontece por acaso. Ele indica que o tanque já atingiu o limite seguro de abastecimento. A partir desse ponto, o sistema da bomba interrompe automaticamente o fluxo de combustível para evitar excesso.

Por que você deve parar no primeiro clique

Quando o motorista insiste em colocar mais combustível, o tanque já não consegue armazenar esse volume adicional. Assim, o excesso pode escorrer pelo sistema de drenagem ou até vazar para fora do veículo.

Além disso, ocorre desperdício direto, já que parte do combustível não será aproveitada.

Outro ponto importante envolve o funcionamento interno do carro. O tanque precisa de um espaço com ar para permitir a circulação de vapores. Quando esse espaço é preenchido à força, o sistema de controle de emissões pode ser afetado.

Riscos para o carro e para o bolso

Ao forçar o abastecimento além do limite, o motorista pode comprometer o sistema EVAP, responsável por controlar os vapores do combustível. Com isso, o veículo pode apresentar falhas, acender luzes no painel e até exigir manutenção.

Além disso, o problema não se limita ao carro. O excesso de combustível também aumenta o risco de poluição e, em casos mais graves, pode representar perigo de incêndio.

O hábito que evita prejuízo

A recomendação é simples e direta: ouviu o primeiro clique, pare imediatamente o abastecimento.

Esse cuidado evita desperdício, protege o sistema do veículo e ainda reduz riscos ambientais.

Assim, uma atitude simples pode garantir economia e mais segurança no dia a dia.

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