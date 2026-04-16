Prefeitura de Anápolis faz alerta para comerciantes que ainda não fizeram recadastramento obrigatório

Gestão constatou que, de 6 mil espaços, apenas pouco mais de 550 foram regularizados até o momento

Natália Sezil - 16 de abril de 2026

Recadastramento obrigatório para feirantes, comerciantes de quiosques, barracas e outros está na reta final. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Diversos comerciantes de Anápolis estão sob risco de perder a permissão para exercer suas atividades caso não realizem o recadastramento junto à Prefeitura de Anápolis.

O alerta da Administração Municipal vale para feirantes, proprietários de quiosques, trailers, food trucks, bancas, barracas e demais estruturas fixas ou móveis instaladas em áreas públicas.

Quem não cumprir a exigência pode ficar em situação irregular e, portanto, sujeito a sanções administrativas, incluindo a perda da autorização e a retirada da estrutura. O prazo se encerra no dia 30 de abril.

Segundo a Prefeitura, menos de 10% dos pontos existentes no município já cumpriram com o processo até o momento. Mesmo na reta final, apenas 558 de 6 mil espaços públicos atualizaram os dados.

Vale ressaltar: o pré-cadastro realizado no Mercado Municipal, no Camelódromo, na Ceasa, em feiras livres e feirões não substitui o recadastramento obrigatório. Isso porque a nova etapa exige informações mais completas e atualizadas.

Os objetivos da Administração, com a exigência, são organizar a ocupação de espaços públicos, atualizar as permissões existentes e evitar irregularidades, como a sublocação e a negociação indevida dos pontos.

No caso de permissionários em situação irregular, já está sendo estruturada a abertura de um chamamento público para que haja a substituição.

Passo a passo

Comerciantes livres que ainda não realizaram o recadastramento precisam iniciar o processo por meio do link: https://360.anapolis.go.gov.br/publico/formulario/6989fbe2f85dfe8843f3201b/responder.

Preenchidas as informações e enviado o formulário, é necessário comparecer presencialmente no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec).

A estrutura está localizada no Departamento de Fiscalização de Posturas, próximo ao Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí.

Para concluir a solicitação, será preciso apresentar identificação do permissionário, atividade exercida, localização do ponto, documentação sanitária e ambiental, registro fotográfico atualizado, termo de responsabilidade e a situação de débitos junto ao município.

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