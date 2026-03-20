Especialistas em viagens apontam qual é o melhor destino do mundo para viajar sozinho

País asiático lidera ranking de especialistas por segurança, mobilidade eficiente e cultura que favorece quem viaja sozinho

Gustavo de Souza - 20 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Sora Sogano/Unsplash)

Viajar sozinho se tornou uma tendência global e, segundo especialistas do setor ouvidos pela Travel + Leisure, o Japão desponta como o melhor destino para esse tipo de experiência.

A escolha se baseia em fatores objetivos: segurança elevada, transporte eficiente e uma cultura que acolhe bem quem viaja sem companhia.

Segurança e mobilidade como diferenciais

O Japão está entre os países mais seguros do mundo, reduzindo riscos e incertezas comuns para turistas solo. Soma-se a isso um sistema de transporte altamente organizado, com destaque para o Shinkansen, que conecta cidades com rapidez e pontualidade.

Assim, é possível sair de Tóquio pela manhã e chegar a Kyoto em poucas horas, sem complicações.

Cultura que favorece o viajante solo

Outro ponto decisivo é a naturalidade com que o país lida com atividades individuais. Restaurantes com balcões e sistemas automatizados tornam comum — e confortável — comer sozinho, sem constrangimentos.

Especialistas recomendam dividir o roteiro entre Tóquio e Kyoto. A primeira oferece dinamismo e atrações como o Tokyo Skytree e o Templo Senso-ji.

Já Kyoto proporciona um ritmo mais contemplativo, com locais como o Kinkaku-ji e o Fushimi Inari-taisha.

Quando ir

Com mais de 42 milhões de visitantes em 2025, o Japão exige planejamento. Para evitar multidões, especialistas indicam o outono, especialmente novembro, quando as paisagens são marcantes e o fluxo é menor.

No conjunto, o país reúne condições ideais para quem busca autonomia, praticidade e imersão cultural ao viajar sozinho.

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