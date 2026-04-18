Carrefour conta com sistema que permite que clientes possam fazer compra a qualquer hora do dia

Rede Carrefour reúne unidades 24h em seis estados e no DF, apostando em conveniência, jornada fluida e mais flexibilidade ao consumidor

Gustavo de Souza -
Carrefour
(Foto: Reprodução)

A rotina do consumidor brasileiro já não cabe, necessariamente, dentro do horário comercial. Atento a esse movimento, o Grupo Carrefour Brasil ampliou o funcionamento de parte de suas lojas para o modelo 24 horas, reforçando uma estratégia voltada à conveniência e à adaptação da jornada de compra aos novos hábitos da população.

A proposta mira um público que precisa de mais liberdade para abastecer a despensa, resolver compras emergenciais ou simplesmente evitar horários de maior fluxo. Na prática, a operação ininterrupta busca tornar a experiência mais cômoda, ágil e compatível com uma rotina cada vez mais corrida.

Em comunicado oficial, o Grupo Carrefour Brasil afirma que a ampliação do funcionamento dessas unidades acompanha a transformação do comportamento de consumo. Segundo a empresa, a iniciativa reforça a ideia de colocar o cliente no centro das decisões e de oferecer soluções que façam sentido para diferentes estilos de vida.

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Na mesma linha, Marco Alcolezi, diretor executivo de Operações Hiper, Super e Proximidade do Grupo Carrefour Brasil, afirmou que o consumidor mudou e que a rede vem ajustando sua operação para atender melhor essas necessidades. Para a companhia, manter lojas abertas 24 horas também representa uma forma de estreitar a relação com o público de cada região.

Hoje, a lista oficial do Carrefour reúne unidades 24h distribuídas entre o Distrito Federal e os estados da Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Em Goiânia, a operação nesse formato está presente no Hiper Goiânia Sul, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

As lojas participantes são as seguintes:

Distrito Federal

  • Asa Norte 512
  • Asa Norte II
  • Asa Sul I
  • Asa Sul II
  • Lago Sul
  • Hiper Águas Claras

Bahia

  • Pituba

Goiás

  • Hiper Goiânia Sul

Pernambuco

  • Hiper Recife

Paraná

  • Hiper Portão

São Paulo

  • Express Aeroporto de Guarulhos
  • Express Albert Einstein
  • Express Augusta Matias Aires
  • Express Berrini I
  • Express Berrini II
  • Express Brigadeiro Paulista
  • Express Eça de Queiroz
  • Express Ezequiel Freire
  • Express Fradique Coutinho
  • Express Guatapará
  • Express Henriqueta Mendes
  • Express João Cachoeira
  • Express João Carlos
  • Express Metrô Tucuruvi
  • Express Paulista II
  • Express Pedro de Toledo
  • Express Praça Isai Leiner
  • Express São Camilo
  • Express Senador Queirós
  • Express Shopping Metrô Tucuruvi
  • Express Sírio Libanês
  • Express Tamandaré
  • Express Tuiuti
  • Express Vieira de Carvalho
  • Hiper Brooklin
  • Hiper Giovanni Gronchi
  • Hiper Osasco
  • Hiper Pamplona
  • Hiper São Bernardo
  • Hiper São José dos Campos
  • Hiper Tietê
  • Central Praia Grande

Além da presença física, o grupo também sustenta essa estratégia com soluções digitais integradas. No site e no aplicativo Meu Carrefour, os clientes encontram benefícios exclusivos e serviços como In Store Picking, Click & Retire e entregas em parceria com plataformas como Rappi, Cornershop e iFood, ampliando ainda mais as possibilidades de compra.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

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