Carrefour conta com sistema que permite que clientes possam fazer compra a qualquer hora do dia
Rede Carrefour reúne unidades 24h em seis estados e no DF, apostando em conveniência, jornada fluida e mais flexibilidade ao consumidor
A rotina do consumidor brasileiro já não cabe, necessariamente, dentro do horário comercial. Atento a esse movimento, o Grupo Carrefour Brasil ampliou o funcionamento de parte de suas lojas para o modelo 24 horas, reforçando uma estratégia voltada à conveniência e à adaptação da jornada de compra aos novos hábitos da população.
A proposta mira um público que precisa de mais liberdade para abastecer a despensa, resolver compras emergenciais ou simplesmente evitar horários de maior fluxo. Na prática, a operação ininterrupta busca tornar a experiência mais cômoda, ágil e compatível com uma rotina cada vez mais corrida.
Em comunicado oficial, o Grupo Carrefour Brasil afirma que a ampliação do funcionamento dessas unidades acompanha a transformação do comportamento de consumo. Segundo a empresa, a iniciativa reforça a ideia de colocar o cliente no centro das decisões e de oferecer soluções que façam sentido para diferentes estilos de vida.
Na mesma linha, Marco Alcolezi, diretor executivo de Operações Hiper, Super e Proximidade do Grupo Carrefour Brasil, afirmou que o consumidor mudou e que a rede vem ajustando sua operação para atender melhor essas necessidades. Para a companhia, manter lojas abertas 24 horas também representa uma forma de estreitar a relação com o público de cada região.
Hoje, a lista oficial do Carrefour reúne unidades 24h distribuídas entre o Distrito Federal e os estados da Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Em Goiânia, a operação nesse formato está presente no Hiper Goiânia Sul, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.
As lojas participantes são as seguintes:
Distrito Federal
- Asa Norte 512
- Asa Norte II
- Asa Sul I
- Asa Sul II
- Lago Sul
- Hiper Águas Claras
Bahia
- Pituba
Goiás
- Hiper Goiânia Sul
Pernambuco
- Hiper Recife
Paraná
- Hiper Portão
São Paulo
- Express Aeroporto de Guarulhos
- Express Albert Einstein
- Express Augusta Matias Aires
- Express Berrini I
- Express Berrini II
- Express Brigadeiro Paulista
- Express Eça de Queiroz
- Express Ezequiel Freire
- Express Fradique Coutinho
- Express Guatapará
- Express Henriqueta Mendes
- Express João Cachoeira
- Express João Carlos
- Express Metrô Tucuruvi
- Express Paulista II
- Express Pedro de Toledo
- Express Praça Isai Leiner
- Express São Camilo
- Express Senador Queirós
- Express Shopping Metrô Tucuruvi
- Express Sírio Libanês
- Express Tamandaré
- Express Tuiuti
- Express Vieira de Carvalho
- Hiper Brooklin
- Hiper Giovanni Gronchi
- Hiper Osasco
- Hiper Pamplona
- Hiper São Bernardo
- Hiper São José dos Campos
- Hiper Tietê
- Central Praia Grande
Além da presença física, o grupo também sustenta essa estratégia com soluções digitais integradas. No site e no aplicativo Meu Carrefour, os clientes encontram benefícios exclusivos e serviços como In Store Picking, Click & Retire e entregas em parceria com plataformas como Rappi, Cornershop e iFood, ampliando ainda mais as possibilidades de compra.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!