Carrefour conta com sistema que permite que clientes possam fazer compra a qualquer hora do dia

Rede Carrefour reúne unidades 24h em seis estados e no DF, apostando em conveniência, jornada fluida e mais flexibilidade ao consumidor

Gustavo de Souza - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A rotina do consumidor brasileiro já não cabe, necessariamente, dentro do horário comercial. Atento a esse movimento, o Grupo Carrefour Brasil ampliou o funcionamento de parte de suas lojas para o modelo 24 horas, reforçando uma estratégia voltada à conveniência e à adaptação da jornada de compra aos novos hábitos da população.

A proposta mira um público que precisa de mais liberdade para abastecer a despensa, resolver compras emergenciais ou simplesmente evitar horários de maior fluxo. Na prática, a operação ininterrupta busca tornar a experiência mais cômoda, ágil e compatível com uma rotina cada vez mais corrida.

Em comunicado oficial, o Grupo Carrefour Brasil afirma que a ampliação do funcionamento dessas unidades acompanha a transformação do comportamento de consumo. Segundo a empresa, a iniciativa reforça a ideia de colocar o cliente no centro das decisões e de oferecer soluções que façam sentido para diferentes estilos de vida.

Na mesma linha, Marco Alcolezi, diretor executivo de Operações Hiper, Super e Proximidade do Grupo Carrefour Brasil, afirmou que o consumidor mudou e que a rede vem ajustando sua operação para atender melhor essas necessidades. Para a companhia, manter lojas abertas 24 horas também representa uma forma de estreitar a relação com o público de cada região.

Hoje, a lista oficial do Carrefour reúne unidades 24h distribuídas entre o Distrito Federal e os estados da Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Em Goiânia, a operação nesse formato está presente no Hiper Goiânia Sul, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

As lojas participantes são as seguintes:

Distrito Federal

Asa Norte 512

Asa Norte II

Asa Sul I

Asa Sul II

Lago Sul

Hiper Águas Claras

Bahia

Pituba

Goiás

Hiper Goiânia Sul

Pernambuco

Hiper Recife

Paraná

Hiper Portão

São Paulo

Express Aeroporto de Guarulhos

Express Albert Einstein

Express Augusta Matias Aires

Express Berrini I

Express Berrini II

Express Brigadeiro Paulista

Express Eça de Queiroz

Express Ezequiel Freire

Express Fradique Coutinho

Express Guatapará

Express Henriqueta Mendes

Express João Cachoeira

Express João Carlos

Express Metrô Tucuruvi

Express Paulista II

Express Pedro de Toledo

Express Praça Isai Leiner

Express São Camilo

Express Senador Queirós

Express Shopping Metrô Tucuruvi

Express Sírio Libanês

Express Tamandaré

Express Tuiuti

Express Vieira de Carvalho

Hiper Brooklin

Hiper Giovanni Gronchi

Hiper Osasco

Hiper Pamplona

Hiper São Bernardo

Hiper São José dos Campos

Hiper Tietê

Central Praia Grande

Além da presença física, o grupo também sustenta essa estratégia com soluções digitais integradas. No site e no aplicativo Meu Carrefour, os clientes encontram benefícios exclusivos e serviços como In Store Picking, Click & Retire e entregas em parceria com plataformas como Rappi, Cornershop e iFood, ampliando ainda mais as possibilidades de compra.

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