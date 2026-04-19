Escolas fechadas no mês de maio: neste dia específico, alunos da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio ficarão sem aulas

Uma pausa no calendário já está confirmada e vai impactar estudantes de todo o país logo no início de maio

Daniella Bruno - 19 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/ Adriano Machado/ agência Brasil)

O calendário escolar ao longo do ano inclui pausas estratégicas que acompanham feriados nacionais e datas comemorativas.

Esses momentos são importantes tanto para o descanso dos estudantes quanto para a organização das instituições de ensino.

Em maio de 2026, uma dessas pausas já está prevista e impactará alunos da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.

No entanto, a suspensão das aulas ocorre em uma data específica, seguindo o calendário oficial.

Data confirmada para suspensão das aulas

Antes de tudo, a interrupção das atividades escolares ocorre no dia 1º de maio de 2026, quando é celebrado o Dia do Trabalho. Por ser um feriado nacional, escolas públicas e privadas não funcionam nessa data.

Além disso, como o feriado cairá em uma sexta-feira, os estudantes terão um período prolongado sem aulas, já que o sábado (02) e o domingo (03) já fazem parte do descanso regular.

Dessa forma, os alunos permanecem três dias consecutivos sem atividades escolares. Ainda assim, essa pausa segue o padrão habitual do calendário educacional.

Retorno das aulas e continuidade do calendário

Logo depois, as aulas retornam normalmente na segunda-feira, dia 4 de maio. Ou seja, não há interrupção prolongada além do período do feriado.

Ao longo do restante do mês, o calendário segue sem alterações significativas. Em média, os estudantes terão cerca de 20 dias letivos, conforme exigido pela legislação educacional.

Além disso, as escolas precisam cumprir a carga mínima anual, o que garante a continuidade das atividades ao longo do ano. Por isso, pausas maiores não fazem parte do planejamento para esse período.

Pausa pontual dentro de um calendário regular

A suspensão das aulas em maio de 2026 ocorre de forma pontual e já prevista no calendário oficial. O feriado do Dia do Trabalho garante um breve descanso aos estudantes, sem comprometer o andamento do ano letivo.

Portanto, o mês segue com funcionamento normal, mantendo a rotina escolar e o cumprimento das atividades previstas.

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