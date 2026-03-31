Governo confirma fechamento das escolas em abril, e alunos do ensino fundamental e médio podem ficar sem aulas nesses dias

Calendário oficial de 2026 prevê dias sem aula em abril, o que pode impactar o funcionamento de escolas em diferentes redes

Gustavo de Souza - 31 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Limpo Paulista)

Abril de 2026 deve trazer mudanças na rotina de estudantes em diferentes regiões do Brasil. Com dois feriados nacionais e um ponto facultativo confirmado pelo governo federal, escolas podem suspender aulas em datas específicas, o que pode deixar alunos do ensino fundamental e médio sem atividades em determinados dias.

Segundo o calendário oficial, a Paixão de Cristo será celebrada em 3 de abril, uma sexta-feira, garantindo um fim de semana prolongado. Já o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, cairá em uma terça-feira.

O governo federal também definiu o dia 20 de abril como ponto facultativo para órgãos da administração pública, o que amplia a possibilidade de pausas no período.

A combinação dessas datas abre espaço para interrupções nas aulas, principalmente em redes públicas que acompanham o funcionamento administrativo. No caso da Sexta-feira Santa, a suspensão é tradicional e costuma ocorrer em todo o país.

Já no feriado de Tiradentes, o cenário pode ser mais amplo. Com o ponto facultativo na segunda-feira (20), algumas redes de ensino podem optar por não ter aulas também nesse dia, criando um intervalo de até quatro dias consecutivos sem atividades, de sábado a terça-feira.

Apesar do cenário, não há uma determinação nacional que obrigue o fechamento de todas as escolas. A decisão cabe às secretarias estaduais e municipais de Educação, que organizam seus calendários e devem cumprir a carga mínima anual.

Por isso, a orientação é que pais e alunos acompanhem os comunicados oficiais das escolas para confirmar possíveis mudanças no calendário.

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