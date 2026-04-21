Cachorrinho agredido em Nerópolis é adotado e ganha novo lar

Câmeras flagraram quando animal foi atacado com um pedaço de madeira

Natália Sezil - 21 de abril de 2026

Cachorrinho foi agredido com pedaço de madeira em Nerópolis. (Foto: Reprodução e Portal Centro-Norte)

O caso do cachorrinho que foi agredido com um pedaço de madeira em Nerópolis, região Metropolitana de Goiânia, na última terça-feira (14), ganhou um novo desdobramento.

O animal foi adotado, segundo informações do Portal Centro-Norte. Até então considerado cão comunitário, ele ganhou um novo lar.

Os tutores seriam uma família da cidade, que se sensibilizou pelo ocorrido. Eles teriam apontado, ainda, que o estado de saúde do cachorrinho já melhorou e que ele não terá sequelas dos ataques.

De acordo com o delegado André Fernandes, responsável pelo caso, a suspeita, de 61 anos, já foi identificada e ouvida. Ela alegou que o animal teria avançado na direção dela, e defendeu que passa por tratamento psicológico e psiquiátrico.

As testemunhas ainda devem ser ouvidas pela Polícia Civil (PC), que também deve apurar se a versão apresentada pela idosa é verídica.

Em tempo

Câmeras de segurança flagraram que a cadela estava em frente a um portão quando as agressões começaram. É possível ver o momento em que a suspeita começa a persegui-la e espancá-la, usando um pedaço de madeira.

O animal tenta fugir, mas volta e acaba encurralada contra um muro. Na sequência, ainda se encolhe próximo a um portal. Depois do ataque, o cãozinho tenta se levantar e cai após poucos passos.

Abordada pela Polícia Militar (PM), a idosa chegou a passar mal, acusando pressão alta. Ela foi levada ao Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus antes de prestar depoimento.

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