Cão comunitário é agredido com pedaço de madeira em Nerópolis; câmeras flagraram

Suspeita foi abordada pela polícia, mas passou mal e precisou ser levada ao hospital antes de prestar depoimento

Natália Sezil - 15 de abril de 2026

Câmeras flagraram quando cão comunitário foi agredido por idosa em Nerópolis. (Foto: Reprodução)

Poucas semanas após repercutir a situação do cão Jhonny, que foi atacado com líquido quente enquanto dormia em uma calçada de Goiânia, surge mais um caso de cachorro comunitário sendo agredido em Goiás.

Desta vez, a cena foi registrada em Nerópolis, na região Metropolitana da capital. Câmeras de segurança flagraram que a cadela estava em frente a um portão quando as agressões começaram.

As imagens mostram o momento em que uma idosa, de 61 anos, começa a persegui-la e espancá-la, usando um pedaço de madeira.

Ela tenta fugir, mas retorna e fica encurralada contra um muro. Depois, se encolhe próximo a um portão. Depois das agressões, o animal tenta se levantar, mas cai após poucos passos.

Diante do ocorrido, a cadela recebeu o socorro de vizinhos, e a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar supostos maus-tratos. A partir do relato de testemunhas, foi possível identificar e localizar a suspeita.

No momento da prisão, entretanto, a idosa acabou passando mal. Ela teria relatado ter sentido formigamentos pelo corpo, ao que foi acionado o Corpo de Bombeiros, que a conduziu até o Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus.

A suspeita foi internada após acusar pressão alta, mas ficou sob observação policial. Ela deve ser conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, ficando sob tutela das autoridades competentes.

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