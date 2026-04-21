Gravíssimo acidente na BR-020 deixa ao menos 8 mortos em Formosa

Van transportava 13 pessoas quando se envolveu em colisão com caminhonete e caminhão

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Van que se deslocava sentido a Brasília colidiu com caminhão e caminhonete. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou ao menos oito mortos e vários feridos na manhã desta terça-feira (21), na BR-020, em Formosa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 06h24, no km 60 da rodovia, nas proximidades do distrito do Bezerra. A colisão envolveu uma van, uma caminhonete e um caminhão.

Segundo as informações divulgadas, a van transportava 13 pessoas e seguia no sentido Brasília quando se envolveu no acidente.

Com o impacto, sete ocupantes morreram ainda no local, enquanto outros seis foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde.

Já na caminhonete, uma Fiat Toro com quatro ocupantes, houve uma morte confirmada. Outras duas pessoas ficaram feridas e também foram levadas para atendimento médico.

O caminhão, terceiro veículo envolvido na ocorrência, teve apenas danos materiais, e o condutor não sofreu ferimentos.

Ao todo, o acidente resultou em oito mortes confirmadas no local e oito feridos, que foram socorridos por equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros, juntamente com outras forças de segurança, atuou no atendimento às vítimas, no controle dos riscos e na organização da área do acidente. As circunstâncias da colisão ainda devem ser investigadas.

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