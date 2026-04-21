Marcha para Jesus já tem data confirmada em Anápolis

Evento deve reunir milhares de participantes em caminhada por avenidas da cidade com momentos de oração e louvor

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A tradicional Marcha para Jesus já tem data confirmada em Anápolis.

O evento será realizado no dia 30 de maio, último sábado do mês, e deve reunir milhares de fiéis em um grande ato público de fé pelas ruas da cidade.

Organizada pelo Conselho de Pastores de Anápolis (CPA), a programação segue o formato das edições anteriores.

A concentração está prevista para acontecer em frente ao Estádio Jonas Duarte, de onde os participantes sairão em caminhada pelas principais vias, como a Avenida Brasil e a Avenida Goiás.

O percurso terá como destino final a Praça Dom Emanuel, onde será realizado o encerramento com momentos de oração, louvor e mensagens voltadas à comunidade cristã.

A expectativa dos organizadores é de que cerca de 20 mil pessoas participem da mobilização neste ano, reforçando o caráter de união entre igrejas, famílias e a população em geral.

Uma das novidades para esta edição é a intenção de ampliar o diálogo com outras denominações religiosas.

O CPA informou que deve formalizar um convite à Igreja Católica, buscando fortalecer ainda mais o espírito de integração entre os fiéis.

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