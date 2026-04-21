Segundo especialistas, o alho cru faz isso no intestino e no fígado

Alimento comum na cozinha pode ajudar na digestão, fortalecer a microbiota e ainda proteger o fígado quando consumido da forma correta

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O alho está presente no dia a dia de praticamente todos os brasileiros, mas o que muita gente não sabe é que, além de dar sabor aos alimentos, ele também pode trazer benefícios importantes para o intestino e para o fígado — principalmente quando consumido cru.

Embora o uso do alho como recurso natural de saúde não seja novidade, especialistas apontam que seus efeitos vão muito além do tempero. Isso acontece porque ele possui compostos ativos que atuam diretamente no organismo, auxiliando desde a digestão até a desintoxicação do corpo.

O que o alho cru faz no fígado

Quando consumido cru, o alho se torna ainda mais potente. Isso porque ele libera uma substância chamada alicina, responsável por grande parte dos seus efeitos benéficos.

Essa substância ajuda a ativar enzimas do fígado, que são fundamentais para eliminar toxinas do organismo. Além disso, o alimento contribui para proteger as células hepáticas e pode até favorecer a regeneração do órgão.

Por outro lado, o alho também possui antioxidantes que ajudam a reduzir inflamações. Dessa forma, ele combate o chamado estresse oxidativo, um dos fatores ligados a problemas hepáticos ao longo do tempo.

Benefícios do alho cru para o intestino

No intestino, o alho também desempenha um papel importante. Ele atua como um aliado da microbiota intestinal, ajudando a equilibrar as bactérias “boas” do organismo.

Além disso, possui propriedades que podem auxiliar na digestão e reduzir a presença de microrganismos prejudiciais. Como resultado, o consumo moderado pode contribuir para um funcionamento intestinal mais saudável.

No entanto, é importante destacar que cada organismo reage de uma forma. Enquanto algumas pessoas sentem melhora na digestão, outras podem apresentar sensibilidade.

Por que o alho cru é mais potente que o cozido

A principal diferença entre o alho cru e o cozido está na preservação da alicina. Quando o alimento é submetido a altas temperaturas por muito tempo, a enzima responsável por formar essa substância é destruída.

Por isso, embora o alho cozido ainda tenha propriedades nutricionais, seus efeitos sobre o fígado e o intestino tendem a ser menores em comparação ao consumo cru.

Como consumir alho cru no dia a dia

Para aproveitar melhor os benefícios, o ideal é picar ou amassar o alho e aguardar alguns minutos antes de consumi-lo. Esse processo ajuda a ativar a formação da alicina.

Na prática, ele pode ser incluído de forma simples na alimentação. Por exemplo, é possível adicionar pequenas quantidades em saladas, misturar em molhos naturais ou até combinar com azeite e limão.

Ainda assim, o mais importante é respeitar o paladar e a tolerância do corpo, começando com pequenas porções.

Cuidados importantes antes de consumir

Apesar dos benefícios, o consumo de alho cru exige atenção. Em algumas pessoas, ele pode causar desconfortos como irritação no estômago, refluxo ou sensação de queimação.

Além disso, quem faz uso de medicamentos anticoagulantes ou possui problemas gástricos deve ter cautela. Nesses casos, o ideal é buscar orientação de um profissional de saúde antes de aumentar o consumo.

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