Vídeo flagra momento em que jovem bate em empilhadeira e morre em Goiânia

Impacto foi tão forte que jovem foi projetado da motocicleta e o capacete se desprendeu da cabeça dele

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Victor Garcia Oliveira, de 22 anos, moreu após se chocar com empilhadeira em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta segunda-feira (20), em Goiânia.

O caso aconteceu na Rua Trindade, no Residencial Dezopi, região Oeste da capital e uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

O condutor de uma empilhadeira, que estava trabalhando para uma madeireira da região, conduzia uma carga de madeiras pela via, na frente do estabelecimento.

Contudo, a vítima, identificada como Victor Garcia Oliveira, vinha em uma motocicleta no sentido oposto. Assim, no momento em que ele saía de uma rotatória, acabou colidindo com as peças.

O impacto foi tão forte que o jovem foi projetado do veículo e o capacete se desprendeu da cabeça dele. Ele teve a morte confirmada ainda no local.

Ainda conforme apurado pela reportagem, o condutor da empilhadeira não possuía habilitação para conduzir esse tipo de equipamento em via pública. Ele realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

A via onde ocorreu o acidente é de sentido único, e as circunstâncias exatas da dinâmica ainda serão investigadas pelas autoridades.

O caso deve ser apurado como homicídio culposo na direção de veículo.

Comoção

Nas redes sociais, familiares e amigos de Victor lamentaram a partida precoce do jovem, que era morador da cidade de Trindade e conhecido pelo apelido de Vitin.

“Uma vida interrompida cedo demais, um futuro inteiro que ficou pelo caminho. Fica a dor, a saudade e as lembranças de quem partiu deixando marcas em todos ao seu redor”, destacou uma página local.

“Vitin, descansa em paz, a prima te ama”, afirmou uma familiar da vítima.

Por fim, outros usuários destacam que “Vitor era um amigo e tanto” e que ele era um jovem cheio de vida.

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