Homem em surto psicótico é morto após ameaçar atear fogo em comércio para matar a própria mãe, em Trindade

Para resolver a situação, foi preciso a intervenção de um parente, que entrou em luta corporal contra o agressor

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem que estava em surto psicótico foi morto após ameaçar matar a própria mãe. (Foto: Reprodução)
Homem que estava em surto psicótico foi morto após ameaçar matar a própria mãe. (Foto: Reprodução)

Um homem de 33 anos foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos após ameaçar incendiar o estabelecimento comercial da própria mãe e atentar contra a vida dela. O caso aconteceu no Setor Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Trindade, na tarde deste sábado (11).

De acordo com relatos de familiares à Polícia Militar (PM), o homem enfrentava um surto psicótico há alguns dias e fazia ameaças constantes de morte contra a genitora.

Por volta das 14h, ele invadiu a mercearia da mãe e despejou um litro de álcool sobre as mercadorias, afirmando que colocaria fogo no local com ambos lá dentro.

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Porém, um parente da proprietária, que estava no comércio acompanhado da esposa, interveio para conter o agressor, em surto.

Os dois entraram em luta corporal do lado de fora do estabelecimento. Durante o confronto, ambos se apossaram de facas e o familiar conseguiu atingir o filho da empresária no braço e nas costas.

Parentes socorreram a vítima e a encaminharam ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Apesar das manobras de reanimação realizadas pela equipe médica durante vários minutos, o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

A irmã do homem morto afirmou aos policiais que a intervenção do parente foi uma reação para proteger a vida da mãe. Segundo ela, “caso não houvesse tal intervenção, acredita que Lucas teria ateado fogo na mercearia e possivelmente atentado contra a vida de sua mãe”.

O autor dos golpes fugiu logo após o ocorrido e ainda não foi localizado pelas autoridades e segue sendo procurado.

O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Goiânia. A Polícia Militar segue em patrulhamento pela região para tentar encontrar o envolvido no confronto.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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