Homem em surto psicótico é morto após ameaçar atear fogo em comércio para matar a própria mãe, em Trindade

Para resolver a situação, foi preciso a intervenção de um parente, que entrou em luta corporal contra o agressor

Davi Galvão - 11 de abril de 2026

Homem que estava em surto psicótico foi morto após ameaçar matar a própria mãe. (Foto: Reprodução)

Um homem de 33 anos foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos após ameaçar incendiar o estabelecimento comercial da própria mãe e atentar contra a vida dela. O caso aconteceu no Setor Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Trindade, na tarde deste sábado (11).

De acordo com relatos de familiares à Polícia Militar (PM), o homem enfrentava um surto psicótico há alguns dias e fazia ameaças constantes de morte contra a genitora.

Por volta das 14h, ele invadiu a mercearia da mãe e despejou um litro de álcool sobre as mercadorias, afirmando que colocaria fogo no local com ambos lá dentro.

Porém, um parente da proprietária, que estava no comércio acompanhado da esposa, interveio para conter o agressor, em surto.

Os dois entraram em luta corporal do lado de fora do estabelecimento. Durante o confronto, ambos se apossaram de facas e o familiar conseguiu atingir o filho da empresária no braço e nas costas.

Parentes socorreram a vítima e a encaminharam ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Apesar das manobras de reanimação realizadas pela equipe médica durante vários minutos, o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

A irmã do homem morto afirmou aos policiais que a intervenção do parente foi uma reação para proteger a vida da mãe. Segundo ela, “caso não houvesse tal intervenção, acredita que Lucas teria ateado fogo na mercearia e possivelmente atentado contra a vida de sua mãe”.

O autor dos golpes fugiu logo após o ocorrido e ainda não foi localizado pelas autoridades e segue sendo procurado.

O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Goiânia. A Polícia Militar segue em patrulhamento pela região para tentar encontrar o envolvido no confronto.

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