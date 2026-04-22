Caixa orienta moradores após fechamento de agência em Anápolis

Clientes acabaram "perdendo a viagem" ao buscarem uma unidade do banco na região Norte da cidade

Natália Sezil - 22 de abril de 2026

Agência Souza Ramos, situada na Avenida Universitária, encerrou as atividades em janeiro de 2026. (Foto: Google Street View)

Moradores que foram até a agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Universitária, região Norte de Anápolis, na última semana, acabaram “perdendo a viagem” após se depararem com a unidade fechada.

Trata-se da agência Souza Ramos, que, apesar do susto dos clientes, encerrou as atividades há quase quatro meses, ainda no início de 2026. O Portal 6 procurou a Caixa, que informou que o local já não atende mais desde 02 de janeiro.

A orientação do banco para quem utilizava dos serviços ali é procurar a agência situada na Rua Engenheiro Portela, número 588, no Setor Central. A nova localização fica a 3,8 km de distância do destino anterior.

A instituição apontou que possui 10 agências, 26 lotéricas e 22 Correspondentes Caixa Aqui em Anápolis. Quem tiver dúvidas no momento de buscar qualquer uma das unidades pode consultar os endereços online, pelo site www.caixa.gov.br/atendimento.

Clientes que não quiserem se deslocar até os locais também podem optar pelos canais digitais, como o Internet Banking e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, FGTS ou outros.

Pelo telefone, o contato disponível é o 4004 0104, no caso das capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104, para outras cidades.

Confira a nota na íntegra:

A CAIXA informa que a agência Souza Ramos, localizada na Avenida Universitária, em Anápolis (GO), funcionou normalmente até 30/12/2025. A partir de 02/01/2026, o atendimento dos clientes passou a ser realizado pela agência Anápolis/GO, localizada na Rua Engenheiro Portela, 588, Setor Central, Anápolis/GO, a 3,8km de distância. A Rede de Atendimento CAIXA em Anápolis conta com dez agências, 26 lotéricas e 22 Correspondentes CAIXA Aqui. Os endereços podem ser consultados em: www.caixa.gov.br/atendimento. Além do atendimento presencial, os clientes têm à disposição os canais digitais, como Internet Banking e aplicativos (CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros). Para atendimento telefônico, está disponível o Alô CAIXA:4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). A CAIXA reafirma seu compromisso em manter canais de atendimento acessíveis e disponíveis para todos os clientes, seja por meio das agências físicas, lotéricas, correspondentes ou pelos canais digitais e telefônicos. A instituição trabalha continuamente para garantir proximidade, qualidade e conveniência no atendimento.

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