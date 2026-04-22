Caixa orienta moradores após fechamento de agência em Anápolis

Clientes acabaram "perdendo a viagem" ao buscarem uma unidade do banco na região Norte da cidade

Natália Sezil -
Agência da Caixa Souza Ramos, situada na Avenida Universitária, encerrou as atividades em janeiro de 2026.
Agência Souza Ramos, situada na Avenida Universitária, encerrou as atividades em janeiro de 2026. (Foto: Google Street View)

Moradores que foram até a agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Universitária, região Norte de Anápolis, na última semana, acabaram “perdendo a viagem” após se depararem com a unidade fechada.

Trata-se da agência Souza Ramos, que, apesar do susto dos clientes, encerrou as atividades há quase quatro meses, ainda no início de 2026. O Portal 6 procurou a Caixa, que informou que o local já não atende mais desde 02 de janeiro.

A orientação do banco para quem utilizava dos serviços ali é procurar a agência situada na Rua Engenheiro Portela, número 588, no Setor Central. A nova localização fica a 3,8 km de distância do destino anterior.

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A instituição apontou que possui 10 agências, 26 lotéricas e 22 Correspondentes Caixa Aqui em Anápolis. Quem tiver dúvidas no momento de buscar qualquer uma das unidades pode consultar os endereços online, pelo site www.caixa.gov.br/atendimento.

Clientes que não quiserem se deslocar até os locais também podem optar pelos canais digitais, como o Internet Banking e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, FGTS ou outros.

Pelo telefone, o contato disponível é o 4004 0104, no caso das capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104, para outras cidades.

Confira a nota na íntegra:

A CAIXA informa que a agência Souza Ramos, localizada na Avenida Universitária, em Anápolis (GO), funcionou normalmente até 30/12/2025. A partir de 02/01/2026, o atendimento dos clientes passou a ser realizado pela agência Anápolis/GO, localizada na Rua Engenheiro Portela, 588, Setor Central, Anápolis/GO, a 3,8km de distância.

A Rede de Atendimento CAIXA em Anápolis conta com dez agências, 26 lotéricas e 22 Correspondentes CAIXA Aqui. Os endereços podem ser consultados em: www.caixa.gov.br/atendimento.

Além do atendimento presencial, os clientes têm à disposição os canais digitais, como Internet Banking e aplicativos (CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros). Para atendimento telefônico, está disponível o Alô CAIXA:4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades).

A CAIXA reafirma seu compromisso em manter canais de atendimento acessíveis e disponíveis para todos os clientes, seja por meio das agências físicas, lotéricas, correspondentes ou pelos canais digitais e telefônicos. A instituição trabalha continuamente para garantir proximidade, qualidade e conveniência no atendimento.

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Natália Sezil

Chegou no Portal 6 como estagiária de jornalismo e foi promovida a repórter. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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