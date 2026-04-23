Amazon anuncia encerramento de serviço querido por brasileiros a partir de março

O acesso a conteúdos importantes sofrerá restrições severas em modelos específicos muito populares

Magno Oliver - 23 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Amazon)

A Amazon confirmou que, a partir de março de 2026, dispositivos Kindle de gerações mais antigas perderão o suporte oficial para funções de conectividade e acesso à loja digital.

A medida, que já começou a ser comunicada via e-mail aos usuários brasileiros, atinge aparelhos lançados há mais de uma década, incluindo o Kindle (2ª Geração), Kindle DX e modelos que dependem exclusivamente de redes 2G ou 3G para download de conteúdo.

O encerramento do serviço é motivado pela evolução dos protocolos de segurança da internet e pela desativação global de infraestruturas de rede legadas, o que impede a Amazon de garantir a integridade das transações financeiras e a sincronização de dados nesses terminais.

Impacto na biblioteca digital

Na prática, os dispositivos afetados não conseguirão mais navegar na Kindle Store, realizar compras diretamente pelo aparelho ou sincronizar o progresso de leitura via nuvem.

De acordo com a Amazon Brasil, os e-books que já foram baixados e estão armazenados na memória interna permanecerão acessíveis, mas qualquer nova transferência de conteúdo deverá ser feita obrigatoriamente via cabo USB, utilizando um computador.

A empresa justifica a decisão como uma necessidade técnica para focar em tecnologias mais robustas, como o Wi-Fi de banda dupla e o suporte a arquivos ePub, que se tornaram o padrão do mercado de livros digitais nos últimos anos.

Para minimizar o descontentamento da base de leitores fiéis, a gigante do e-commerce está oferecendo cupons de desconto exclusivos para a troca dos modelos obsoletos por versões recentes, como o Kindle Paperwhite ou o Kindle Oasis.

Especialistas em tecnologia apontam que o movimento reforça a tendência de “obsolescência técnica”, onde o hardware ainda funciona perfeitamente, mas o software é barrado pela falta de atualizações de segurança.

Usuários que possuem modelos da 5ª geração em diante ainda devem receber patches de correção, mas a orientação oficial é que todos realizem o backup de suas bibliotecas antes do prazo final em março para evitar contratempos com títulos protegidos por direitos autorais (DRM).

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!