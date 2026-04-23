Banco Central anuncia novas funções do Pix que vão facilitar a vida dos brasileiros em 2026

Ferramentas inéditas prometem transformar a maneira como lidamos com nossas transações financeiras diárias

Magno Oliver - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Banco Central do Brasil oficializou a expansão da agenda evolutiva do Pix, detalhando um conjunto de ferramentas que prometem revolucionar o fluxo financeiro entre 2026 e 2027.

A iniciativa busca consolidar o sistema como uma plataforma completa de serviços, indo muito além das simples transferências instantâneas.

Com o foco em automação, crédito e integração tributária, as novas diretrizes visam aumentar a eficiência do mercado e reduzir custos operacionais tanto para empresas quanto para o consumidor final.

Para garantir uma transição fluida, o cronograma estabelece lançamentos graduais que integram o Pix a novos pilares econômicos. A evolução contínua do sistema reforça o papel do Brasil como líder global em inovação financeira.

Além das funções de uso, o Banco Central também implementará o MED 2.0, uma versão aprimorada do mecanismo de segurança que permitirá o bloqueio automático de contas suspeitas de fraude com maior precisão.

Essa agenda robusta para os próximos anos sinaliza um futuro onde a burocracia bancária tradicional será cada vez mais substituída pela agilidade digital. Confira as seis principais funcionalidades anunciadas pelo Banco Central:

1. Cobrança Híbrida

Esta medida prevê a inclusão obrigatória de um QR Code do Pix em todos os boletos bancários. Atualmente facultativa, a função passará a ser exigida a partir de novembro de 2026, permitindo que o pagador escolha entre a compensação tradicional ou a liquidação instantânea.

2. Duplicata Digital

Facilitará o pagamento de títulos de crédito (duplicatas) diretamente pelo sistema, simplificando a antecipação de recebíveis para empresas e reduzindo custos operacionais de cobrança.

3. Split Tributário

Desenvolvido em conjunto com a Receita Federal, permitirá o recolhimento automático de impostos no exato momento da transação. A função é peça-chave para a Reforma Tributária, garantindo que a parcela do tributo seja separada do valor líquido recebido pelo vendedor em tempo real.

4. 2027 – Pix Internacional

O Banco Central estuda a integração com o projeto Nexus, que visa conectar o Pix a sistemas de pagamentos instantâneos de outros países. O objetivo é permitir transferências e compras no exterior de forma imediata e com câmbio competitivo.

5. 2027 – Pix em Garantia

Esta modalidade permitirá que o usuário utilize seus “recebíveis futuros” ou limites do Pix como garantia para a contratação de empréstimos. Isso deve facilitar o acesso ao crédito consignado para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores.

6. 2027 – Pix por Aproximação

Utilizando a tecnologia NFC, os usuários poderão pagar compras apenas aproximando o celular da maquininha, eliminando a necessidade de ler QR Codes ou abrir o app do banco. O sistema também prevê funcionamento offline, permitindo transações sem internet em locais específicos.

Confira mais detalhes:

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