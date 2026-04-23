Banco Central anuncia novas funções do Pix que vão facilitar a vida dos brasileiros em 2026
Ferramentas inéditas prometem transformar a maneira como lidamos com nossas transações financeiras diárias
O Banco Central do Brasil oficializou a expansão da agenda evolutiva do Pix, detalhando um conjunto de ferramentas que prometem revolucionar o fluxo financeiro entre 2026 e 2027.
A iniciativa busca consolidar o sistema como uma plataforma completa de serviços, indo muito além das simples transferências instantâneas.
Com o foco em automação, crédito e integração tributária, as novas diretrizes visam aumentar a eficiência do mercado e reduzir custos operacionais tanto para empresas quanto para o consumidor final.
Para garantir uma transição fluida, o cronograma estabelece lançamentos graduais que integram o Pix a novos pilares econômicos. A evolução contínua do sistema reforça o papel do Brasil como líder global em inovação financeira.
Além das funções de uso, o Banco Central também implementará o MED 2.0, uma versão aprimorada do mecanismo de segurança que permitirá o bloqueio automático de contas suspeitas de fraude com maior precisão.
Essa agenda robusta para os próximos anos sinaliza um futuro onde a burocracia bancária tradicional será cada vez mais substituída pela agilidade digital. Confira as seis principais funcionalidades anunciadas pelo Banco Central:
1. Cobrança Híbrida
Esta medida prevê a inclusão obrigatória de um QR Code do Pix em todos os boletos bancários. Atualmente facultativa, a função passará a ser exigida a partir de novembro de 2026, permitindo que o pagador escolha entre a compensação tradicional ou a liquidação instantânea.
2. Duplicata Digital
Facilitará o pagamento de títulos de crédito (duplicatas) diretamente pelo sistema, simplificando a antecipação de recebíveis para empresas e reduzindo custos operacionais de cobrança.
3. Split Tributário
Desenvolvido em conjunto com a Receita Federal, permitirá o recolhimento automático de impostos no exato momento da transação. A função é peça-chave para a Reforma Tributária, garantindo que a parcela do tributo seja separada do valor líquido recebido pelo vendedor em tempo real.
4. 2027 – Pix Internacional
O Banco Central estuda a integração com o projeto Nexus, que visa conectar o Pix a sistemas de pagamentos instantâneos de outros países. O objetivo é permitir transferências e compras no exterior de forma imediata e com câmbio competitivo.
5. 2027 – Pix em Garantia
Esta modalidade permitirá que o usuário utilize seus “recebíveis futuros” ou limites do Pix como garantia para a contratação de empréstimos. Isso deve facilitar o acesso ao crédito consignado para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores.
6. 2027 – Pix por Aproximação
Utilizando a tecnologia NFC, os usuários poderão pagar compras apenas aproximando o celular da maquininha, eliminando a necessidade de ler QR Codes ou abrir o app do banco. O sistema também prevê funcionamento offline, permitindo transações sem internet em locais específicos.
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