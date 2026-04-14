Banco Central faz comunicado para brasileiros que ainda guarda notas antigas de R$ 2 a R$ 100 em casa

Medida do Banco Central não exige troca imediata, mas faz notas antigas saírem de circulação quando passam pelos bancos

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quem ainda mantém notas antigas de real guardadas em casa não precisa correr ao banco. Apesar de uma norma do Banco Central ter reacendido o assunto, essas cédulas continuam válidas para pagamentos e transações. A mudança, na prática, acontece quando esse dinheiro volta ao sistema bancário.

A Instrução Normativa BCB nº 488, publicada em julho de 2024, determinou que instituições financeiras encaminhem as cédulas da primeira família do real à custódia, para posterior envio ao Banco Central, em vez de recolocá-las em circulação. A medida também inclui a nota comemorativa de R$ 10 em polímero, lançada em 2000.

Para o consumidor, o principal ponto é que o dinheiro antigo não perdeu valor. Ou seja, quem ainda tem essas cédulas pode usá-las normalmente no comércio, sem necessidade de troca imediata. O recolhimento ocorre apenas quando elas entram em agências, depósitos, pagamentos ou outras operações com numerário.

Na prática, isso significa que a população pode até continuar encontrando essas notas no dia a dia, mas com menos frequência. Aos poucos, elas tendem a desaparecer da circulação comum, porque deixam de retornar ao caixa dos bancos.

A primeira família do real foi lançada em 1994, no início do Plano Real. Desde então, o Banco Central passou a adotar versões mais modernas das cédulas, com recursos gráficos e elementos de segurança atualizados, além de melhorias de acessibilidade.

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