Final de semana tem espetáculo gratuito no Teatro Municipal de Anápolis
Espetáculo aborda os efeitos da pandemia de Covid-19 no Brasil, com sessões entre os dias 24 e 26 de abril
Uma narrativa que cruza histórias reais com tradições ancestrais e, ainda, referências ao renomado sociólogo Darcy Ribeiro. Essa é a proposta que o grupo Teatro Gueroba traz aos anapolinos, entre os dias 24 e 26 de abril.
A apresentação faz parte do espetáculo “Republikkk ou Encruzilhada Não É Beco”, que será encenado no Teatro Municipal de Anápolis.
Dirigida por Hercules Morais, com dramaturgia assinada por ele e por Angela Ribeiro, a obra investiga os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil.
Nascido de imersões no Cerrado goiano, o espetáculo acompanha a história de um pai consumido pela culpa após perder a filha, e que encontra na Folia de Reis a possibilidade de vê-la novamente.
O elenco reúne cinco artistas de diferentes regiões: Hercules Morais, Ivana Thais, Paulo Victor Gandra, Marcelo Villas Boas e Magno Argolo.
A peça inaugura o ciclo “Os Brasis de Darcy – Biografias de um País em Extinção”, que percorrerá biomas como Amazônia, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica.
O nome do grupo homenageia a gueroba, palmeira típica do Cerrado que resiste ao fogo e renasce com as chuvas.
Os ingressos devem ser retirados com antecedência no Sympla, clicando neste link.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!