Comunicado importante para todos os brasileiros que possuem aplicativo de banco no celular

Um novo tipo de golpe acende um alerta para usuários de apps bancários e reforça cuidados com links, chamadas e NFC

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Usar aplicativo de banco no celular já virou rotina para milhões de brasileiros. Mas a praticidade de pagar contas, fazer Pix e consultar saldo também abriu espaço para golpes mais sofisticados — e, consequentemente, mais difícil de identificar e combater.

Um dos alertas mais recentes veio da empresa de cibersegurança Cleafy, que identificou na Itália uma campanha ligada ao malware (programa malicioso criado para invadir, danificar, espionar ou roubar dados de um dispositivo) chamado SuperCard X.

O programa atinge celulares Android e combina engenharia social, aplicativo fraudulento e captura de dados por NFC, tecnologia usada em pagamentos por aproximação.

Segundo a Cleafy, a fraude começa com mensagens por SMS ou WhatsApp simulando alertas bancários, como compras suspeitas ou bloqueios de segurança. A vítima é orientada a ligar para um número informado na mensagem e passa a conversar com falsos atendentes, tática amplamente usada por golpistas.

Durante a ligação, os golpistas convencem a pessoa a seguir passos no aplicativo bancário, recuperar dados sensíveis, alterar limites e instalar um suposto aplicativo de proteção. Esse app carrega o SuperCard X. Depois de instalado, o programa usa o NFC para capturar e retransmitir, em tempo real, os dados do cartão aproximado do celular.

Assim, criminosos conseguem realizar transações indevidas e até saques em situações específicas. A Cleafy também afirma que o malware tem baixa taxa de detecção e aponta indícios de ligação com uma plataforma criminosa promovida em língua chinesa.

Embora o caso tenha sido identificado na Itália, a lógica do golpe se aproxima de fraudes já comuns no Brasil. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que golpes do WhatsApp, falsas vendas e falsa central bancária estiveram entre os mais relatados em 2024.

O Google recomenda manter o Play Protect ativado. Já o Banco Central orienta que, diante de compra não reconhecida, o cliente procure imediatamente o banco pelos canais oficiais e desconfie de mensagens e ligações urgentes.

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