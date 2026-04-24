Alerta para motoristas: infração pode suspender a CNH e gerar multa de até R$ 3 mil

Projeto quer endurecer regras contra manobras perigosas e prevê suspensão imediata do direito de dirigir

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Projeto prevê multa de até R$ 3 mil e suspensão da CNH para quem fizer manobras perigosas. Veja o que pode mudar.
(Foto: Lidiana Cuiabano/Detran-MT)

Motoristas que costumam adotar comportamentos imprudentes no trânsito podem enfrentar punições ainda mais severas nos próximos meses. Um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional prevê multa de quase R$ 3 mil e suspensão da CNH para quem realizar manobras perigosas em vias públicas.

A proposta faz parte de um movimento para aumentar a segurança no trânsito e reduzir práticas que colocam vidas em risco.

Projeto quer endurecer punições

O Projeto de Lei 1405/24 propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa forma, a nova regra passa a tratar manobras perigosas com o mesmo rigor aplicado a infrações gravíssimas.

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Além disso, o texto inclui essas condutas no artigo 173 do CTB, que já trata de práticas como disputar corrida, o chamado “racha”.

Segundo o relator da proposta, deputado Rubens Otoni, o objetivo é frear atitudes irresponsáveis ao volante.

Multa pode chegar a quase R$ 3 mil

Caso a proposta seja aprovada, o motorista flagrado realizando manobras de risco terá que pagar uma multa de R$ 2.934,70.

Esse valor corresponde a dez vezes o valor de uma infração gravíssima, o que torna a penalidade uma das mais altas do trânsito brasileiro.

Além disso, o condutor recebe sete pontos na carteira, o que impacta diretamente o histórico de habilitação.

CNH pode ser suspensa por 12 meses

Outro ponto importante envolve a suspensão do direito de dirigir.

Pela proposta, o motorista perde a CNH por 12 meses já na primeira infração. Caso haja reincidência dentro de um ano, o tempo de suspensão dobra.

Assim, a medida busca aumentar o efeito educativo da punição e desestimular comportamentos de risco.

Projeto ainda precisa ser aprovado

Apesar do impacto, a regra ainda não entrou em vigor.

Atualmente, o texto tramita em fase avançada na Câmara dos Deputados e ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Depois disso, segue para o Senado e, por fim, depende de sanção presidencial para começar a valer.

Medida busca mais segurança no trânsito

Com o aumento das penalidades, o projeto pretende reduzir acidentes causados por imprudência.

Além disso, a proposta reforça a ideia de que atitudes perigosas no trânsito não são apenas infrações leves, mas comportamentos que podem colocar vidas em risco.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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