Lotofácil 3668: o sortudo que acertou as 15 dezenas e levou para casa mais de R$ 1 milhão
Aposta ganhadora da Lotofácil 3668 foi feita com lance mínimo de apenas 15 números; quem jogou escolheu apenas as dezenas sorteadas
Uma aposta feita pela internet foi a única a acertar as 15 dezenas da Lotofácil 3668 e garantiu um prêmio de R$ 1.021.173,84. O concurso foi sorteado na quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e terminou com apenas um ganhador na faixa principal.
De acordo com a Caixa, o jogo vencedor foi registrado pelo chamado Canal Eletrônico. Na prática, isso significa que a aposta foi feita de forma online, seja pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Esse tipo de registro não informa diretamente a cidade do apostador.
Apesar disso, sites especializados em resultados lotéricos, como Loto Nacional e Deu no Poste, indicam que o bilhete premiado pode ter saído para um jogador de Iracemápolis, no interior de São Paulo.
Veja os números sorteados
As dezenas sorteadas foram:
01 – 02 – 03 – 05 – 07
08 – 09 – 10 – 11 – 13
15 – 17 – 18 – 21 – 24
Com essa combinação, o apostador acertou todos os 15 números e levou sozinho o prêmio milionário, sem precisar dividir o valor com ninguém.
Como foi a aposta vencedora
A aposta contemplada foi do tipo mais simples possível dentro da Lotofácil. O jogador marcou apenas 15 números — que é o mínimo permitido — e, mesmo assim, conseguiu acertar todos.
Isso chama atenção porque, embora seja mais barato, o jogo simples também é o mais difícil de ganhar o prêmio máximo. Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.
Além disso, a premiação não fica restrita apenas ao prêmio principal. O jogo também paga valores menores para quem acerta:
- 11 números
- 12 números
- 13 números
- 14 números
- 15 números
Quantas pessoas ganharam em cada faixa
Além do ganhador principal, outras apostas também foram premiadas. Veja como ficou a distribuição:
507 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 603,31 cada
11.162 apostas fizeram 13 acertos e receberam R$ 35
118.592 apostas acertaram 12 números e levaram R$ 14
551.416 apostas fizeram 11 acertos e ganharam R$ 7
Próximo concurso
Ao todo, a Lotofácil 3668 arrecadou R$ 18.871.443,50.
Para o próximo sorteio, de número 3669, a estimativa inicial de prêmio é de R$ 2 milhões, segundo a Caixa.
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