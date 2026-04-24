Lotofácil 3668: o sortudo que acertou as 15 dezenas e levou para casa mais de R$ 1 milhão

Aposta ganhadora da Lotofácil 3668 foi feita com lance mínimo de apenas 15 números; quem jogou escolheu apenas as dezenas sorteadas

Gustavo de Souza - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma aposta feita pela internet foi a única a acertar as 15 dezenas da Lotofácil 3668 e garantiu um prêmio de R$ 1.021.173,84. O concurso foi sorteado na quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e terminou com apenas um ganhador na faixa principal.

De acordo com a Caixa, o jogo vencedor foi registrado pelo chamado Canal Eletrônico. Na prática, isso significa que a aposta foi feita de forma online, seja pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Esse tipo de registro não informa diretamente a cidade do apostador.

Apesar disso, sites especializados em resultados lotéricos, como Loto Nacional e Deu no Poste, indicam que o bilhete premiado pode ter saído para um jogador de Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Veja os números sorteados

As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 07

08 – 09 – 10 – 11 – 13

15 – 17 – 18 – 21 – 24

Com essa combinação, o apostador acertou todos os 15 números e levou sozinho o prêmio milionário, sem precisar dividir o valor com ninguém.

Como foi a aposta vencedora

A aposta contemplada foi do tipo mais simples possível dentro da Lotofácil. O jogador marcou apenas 15 números — que é o mínimo permitido — e, mesmo assim, conseguiu acertar todos.

Isso chama atenção porque, embora seja mais barato, o jogo simples também é o mais difícil de ganhar o prêmio máximo. Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.

Além disso, a premiação não fica restrita apenas ao prêmio principal. O jogo também paga valores menores para quem acerta:

11 números

12 números

13 números

14 números

15 números

Quantas pessoas ganharam em cada faixa

Além do ganhador principal, outras apostas também foram premiadas. Veja como ficou a distribuição:

507 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 603,31 cada

11.162 apostas fizeram 13 acertos e receberam R$ 35

118.592 apostas acertaram 12 números e levaram R$ 14

551.416 apostas fizeram 11 acertos e ganharam R$ 7

Próximo concurso

Ao todo, a Lotofácil 3668 arrecadou R$ 18.871.443,50.

Para o próximo sorteio, de número 3669, a estimativa inicial de prêmio é de R$ 2 milhões, segundo a Caixa.

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