Netanyahu orienta exército a atacar Líbano com força em meio a cessar-fogo

Donald Trump afirmou que os países concordaram em estender a trégua por mais três semanas após reuniões na Casa Branca

Folhapress - 25 de abril de 2026

Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, orientou o exército do país a voltar a atacar o Líbano “com força”, mesmo em meio ao cessar-fogo.

Orientação foi divulgada neste sábado (25) pelo gabinete do primeiro-ministro. Isso ocorreu poucas horas depois do suposto lançamento de foguetes e drones feito pelo Hezbollah contra o norte de Israel, segundo a imprensa israelense. Militares israelenses no sul do Líbano também teriam sido alvos do grupo.

Ordenei ao exército que lance um forte ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano. Comunicado reproduzido pela rede de TV Canal 12 e o site de notícias The Times of Israel

O Hezbollah alega que os israelenses violaram a trégua primeiro. O grupo paramilitar afirmou que os disparos de mísseis contra o território de Israel servem como resposta às quebras do acordo de paz.

Donald Trump anunciou ontem a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os países concordaram em estender a trégua por mais três semanas após reuniões na Casa Branca.

Ataque de Israel

Ataques de Israel deixaram quatro pessoas mortas no sul do Líbano hoje. O exército afirmou que atacou lançadores de foguetes carregados pertencentes ao Hezbollah em três locais no sul do Líbano durante a noite e que alvejou vários combatentes do grupo em ataques separados.

Forças israelenses também atacaram outras instalações. Elas seriam usadas pelas forças de elite Radwan do Hezbollah no sul do Líbano. Israel reiterou o alerta aos moradores libaneses para que não se aproximem da região do rio Litani, no sul do Líbano. O Hezbollah ainda não se manifestou sobre as mortes.

Destruição no Líbano

Imagens de satélite revelam destruição no sul do Líbano. A análise das imagens, realizada pelas operadoras de satélites Maxar Technologies e Planet Labs e cedida à rede de TV CNN Internacional, mostra a dimensão de um ataque feito em área residencial no início de março.

Centenas de edifícios teriam sido atingidos no bombardeio. Pelo menos 523 edifícios em 22 comunidades foram afetados nas cidades de Khiam, Mhaibib e Adaisseh.

Israel diz seguir mesma estratégia aplicada na Faixa de Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu promete aplicar o “modelo” de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e Beit Hanoun, no norte de Gaza. A ideia é manter a destruição de casas nas aldeias da fronteira com o Líbano, áreas que ele classifica como “postos avançados terroristas”.

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