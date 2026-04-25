A maior palavra do dicionário português tem 46 letras: veja o significado e por que ela é tão grande

Desvendar este enigma alfabético exige atenção redobrada aos componentes que formam seu corpo

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Youtube / Canal Drager Global)

A língua portuguesa, conhecida por sua riqueza e complexidade morfológica, abriga em seus registros oficiais um verdadeiro gigante linguístico que desafia até os mais fluentes.

O termo pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico, registrado oficialmente no Dicionário Houaiss desde 2001, detém o título de maior palavra do idioma com impressionantes 46 letras.

Sua magnitude não é apenas estética, mas funcional: trata-se de um substantivo que designa o indivíduo que sofre de uma doença pulmonar causada pela aspiração de cinzas vulcânicas.

A formação deste vocábulo segue a lógica de aglutinação de radicais gregos e latinos, unindo termos que descrevem desde o órgão afetado (pneumo) até a escala da partícula (ultramicroscópico) e sua origem mineral (silicovulcanoconiótico).

A existência desta palavra no léxico contemporâneo é fruto de uma construção técnica deliberada para descrever com exatidão científica a silicose aguda.

De acordo com a Academia Brasileira de Letras (ABL), a palavra é tão extensa porque cada prefixo e sufixo desempenha um papel crucial na especificação da patologia, diferenciando-a de outras pneumoconioses comuns.

Ela se refere ao indivíduo que sofre de uma doença pulmonar rara, a pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiose, causada pela inalação de cinzas vulcânicas. A extensão se deve à junção de termos técnicos para descrever minuciosamente a patologia.

Embora raramente utilizada em contextos informais ou até mesmo em prontuários médicos simplificados, ela permanece como um marco da capacidade aglutinadora do português.

O termo se mantém como a principal referência de recorde vernacular, provando que a precisão científica pode transformar a gramática em um campo de recordes monumentais.

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