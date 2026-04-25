Trump diz que atirador foi detido após tiros em jantar: “que noite”

Presidente elogiou atuação das forças de segurança após incidente durante evento com jornalistas em Washington

Da Redação - 25 de abril de 2026

Incidente ocorreu durante jantar com jornalistas. (Imagem: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o suspeito de efetuar disparos durante o jantar com correspondentes da Casa Branca foi detido.

A declaração foi feita nas redes sociais logo após o incidente, registrado na noite deste sábado (25), em Washington.

Na publicação, Trump destacou a atuação das forças de segurança e descreveu o episódio como intenso. “Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura”, escreveu.

Ele também afirmou que chegou a sugerir a continuidade do evento, mas indicou que seguirá as orientações das autoridades.

Segundo o presidente, a primeira-dama, o vice-presidente e todos os membros do gabinete estão em segurança.

O incidente ocorreu após estampidos que foram interpretados como tiros, o que levou agentes a retirarem Trump imediatamente do local.

O salão foi esvaziado e os convidados receberam orientação para deixar o espaço, gerando momentos de tensão.

Relatos apontam que ao menos cinco disparos foram ouvidos durante o evento, que reunia centenas de pessoas, entre políticos, jornalistas e celebridades. O jantar acontecia no hotel Hilton, onde Trump faria um discurso.

De acordo com a agência Associated Press (AP), o suspeito foi preso e está sob custódia das forças de segurança. Ainda não há confirmação se os disparos ocorreram dentro ou fora do hotel, e as motivações seguem sob investigação.

Trump não foi atingido e passa bem, assim como o vice-presidente J. D. Vance, segundo informações divulgadas por agências internacionais.

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