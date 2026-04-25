O caso da cidade que apagou postes e mudou a cor da estrada para proteger a vida noturna e virou exemplo inesperado na Europa

Uma mudança simples na iluminação transformou uma estrada comum em um refúgio silencioso para a fauna — sem comprometer a segurança dos motoristas

Daniella Bruno - 25 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/ Reprodução)

À medida que as cidades se expandem e a tecnologia avança, a iluminação pública se tornou essencial para garantir segurança e mobilidade durante a noite. No entanto, o excesso de luz artificial trouxe um problema que muitas vezes passa despercebido: a poluição luminosa.

Esse fenômeno não afeta apenas a visibilidade do céu, mas também interfere diretamente no comportamento de diversas espécies que dependem da escuridão para sobreviver.

Diante desse cenário, algumas cidades europeias começaram a repensar a forma como iluminam suas ruas.

Um exemplo curioso vem da cidade de Gladsaxe, nos arredores de Copenhague, onde uma estrada chamada Frederiksborgvej — termo que significa simplesmente “rua” ou “estrada” em dinamarquês — passou por uma mudança incomum.

O local ganhou iluminação vermelha para resolver um problema ambiental que quase ninguém percebe: o impacto da luz artificial na vida noturna dos morcegos.

Quando a luz deixa de ser aliada da natureza

Na cidade de Gladsaxe, nos arredores de Copenhague, autoridades decidiram substituir a iluminação tradicional de um trecho da estrada Frederiksborgvej por luzes vermelhas.

O resultado chama atenção: um corredor de cerca de 650 metros iluminado por um brilho intenso, que foge completamente do padrão urbano convencional.

No entanto, a mudança não tem relação com estética. Pelo contrário, ela responde a um problema ambiental específico. A luz branca, comum nas ruas, funciona como uma barreira invisível para os morcegos.

Como esses animais dependem da escuridão para se orientar e caçar, a iluminação intensa fragmenta seu habitat e dificulta seus deslocamentos.

Além disso, a presença constante dessa luz interfere na dinâmica natural do ecossistema. Insetos, por exemplo, são atraídos em maior quantidade por luzes brancas e azuis, alterando cadeias alimentares e afetando diretamente a rotina dos morcegos.

A solução que equilibra cidade e biodiversidade

Para resolver o problema, o projeto apostou na ciência. A luz vermelha, por possuir um comprimento de onda mais longo, é menos perceptível para os morcegos.

Assim, eles conseguem atravessar a área iluminada sem sofrer interferência significativa em seu comportamento.

Além disso, o sistema de iluminação foi projetado de forma estratégica. Em vez de postes altos com luz contínua, foram instalados cerca de 30 balizadores baixos, com aproximadamente um metro de altura, espaçados ao longo da via.

Dessa forma, criam-se alternâncias entre áreas iluminadas e zonas de sombra, permitindo que os animais se desloquem com mais segurança.

Ao mesmo tempo, a solução também beneficia o ambiente como um todo. Como a luz vermelha atrai menos insetos, o equilíbrio ecológico se mantém mais próximo do natural. Consequentemente, a intervenção urbana reduz impactos indiretos na fauna local.

A inovação silenciosa que pode redesenhar as cidades do futuro

O projeto faz parte de uma iniciativa mais ampla voltada à sustentabilidade urbana e eficiência energética. A cidade está substituindo milhares de luminárias antigas por sistemas mais modernos, o que deve gerar uma economia significativa de energia ao longo do tempo.

Além disso, a proposta mostra como o urbanismo pode se adaptar às necessidades da natureza.

Em vez de tratar o ambiente urbano como um espaço isolado, a iniciativa reconhece a importância da convivência entre infraestrutura e biodiversidade.

Por outro lado, o caso também levanta uma reflexão importante: muitas soluções ambientais não exigem grandes mudanças estruturais, mas sim ajustes inteligentes baseados em conhecimento científico.

Assim, cidades podem reduzir impactos ambientais sem abrir mão da funcionalidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!