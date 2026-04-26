Onde assistir Atlético-GO x Avaí neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Dragão tenta sair da zona de rebaixamento diante do Leão da Ilha, que busca reação após primeiro tropeço

Gustavo de Souza - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Atlético-GO e Avaí entram em campo neste domingo (26), às 20h30, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e é marcado por duas equipes em momentos distintos.

Mandante da partida, o Dragão tenta vencer na Série B para deixar a parte de baixo da tabela. O clube ocupa a 17ª colocação, com quatro pontos, e vem de empate com o Botafogo-SP pela mesma competição.

Antes do compromisso que tem pela frente, o time goiano também empatou com o Athletico-PR, fora de casa, no jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Agora, a meta é aproveitar o jogo em casa para buscar superioridade.

Em contrapartida, o Avaí tenta se recuperar após sofrer a primeira derrota na Série B. O Leão da Ilha perdeu por 2 a 1 para a Ponte Preta, na Ressacada, mas segue em posição mais confortável na tabela.

Com oito pontos conquistados, a equipe catarinense aparece na 6ª posição e busca um resultado positivo longe de casa para se aproximar ainda mais da zona de classificação.

Onde assistir Atlético-GO x Avaí neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Plano pemium do Disney+ (streaming)

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