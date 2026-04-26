Onde assistir São Bernardo x Goiás neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Equipes somam sete pontos na tabela e buscam vitória para subir na classificação da competição nacional

Gustavo de Souza - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

São Bernardo e Goiás entram em campo neste domingo (26), às 16h, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O cronfonto será disputado no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e coloca frente a frente duas equipes que somam a mesma pontuação da tabela.

Mandante da partida, o São Bernardo chega embalado após conquistar um resultado importante fora de casa. Na rodada anterior, o Bernô venceu o Náutico por 3 a 0 e subiu para a 9ª colocação, com sete pontos conquistados até aqui.

Do outro lado, Goiás tenta se recuperar após tropeçar dentro de casa. O Esmeraldino foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 0, e agora busca reação longe de Goiânia para se aproximar da parte de cima da classificação.

Apesar de também ter sete pontos, o time goiano aparece na 12ª posição por conta do saldo de gols inferior em relação ao oponente da rodada. Por isso, o confronto direto pode ser decisivo para mudar o cenário das equipes neste início de Série B.

Onde assistir São Bernardo x Goiás neste domingo (26) pela Série B do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Onde assistir: TV Anhanguera (TV aberta, filial da Globo no estado), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

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