Ministério da Saúde inaugura Centro de Radioterapia e reforça atendimento oncológico em Anápolis
Secretário da pasta destacou papel pioneiro que a cidade assume no interior de Goiás
Anápolis, que já é referência no atendimento oncológico em Goiás, passa a exercer um papel reforçado no estado. Isso por conta do lançamento do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis, que inaugurou nesta segunda-feira (27) um acelerador linear.
O equipamento, que passa a operar sob autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), possibilita a aplicação de sessões de radioterapia, considerada um dos principais tratamentos contra o câncer.
A vantagem desta opção é o ataque localizado ao tumor. A quimioterapia, mais conhecida, atinge as células tumorais a partir de medicamentos, causando efeitos colaterais em todo o corpo. A radioterapia, mais específica, foca apenas no local afetado e diminui as consequências sentidas pelo paciente.
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Com o novo equipamento, Anápolis fortalece a posição de referência em Goiás. Aparece atrás apenas de Goiânia, que abriga o Hospital Araújo Jorge (que atende cerca de 75 mil pacientes todos os anos) e o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora, primeiro hospital público estadual inteiramente dedicado ao tratamento do câncer).
A expectativa é de que 700 pacientes sejam atendidos todos os meses. O investimento total foi de R$ 13,4 milhões, contando, em parte, com emendas do deputado federal Rubens Otoni (PT).
Na cerimônia de lançamento, a secretária de saúde de Anápolis, Jaqueline Rocha, destacou os marcos já alcançados pela cidade. Citou, por exemplo, que a Santa Casa consegue atender pacientes oncológicos vindos de 66 municípios diferentes.
No quesito ambulatorial, a titular da pasta mencionou que o atendimento chega a 243 das 246 cidades de Goiás, ressaltando que Anápolis consegue atender para além da macrozona dos Pireneus, onde ocupa o papel de polo sede.
Jaqueline compartilhou: “este equipamento significa cura. É mais do que tecnologia, é esperança, é qualidade na assistência e é também um alento de cura para os nossos pacientes”.
Maria Augusta Pires, diretora-executiva da Santa Casa, frisou o que ainda falta alcançar. Disse: “estamos loucos para pôr isso aqui para funcionar, mas ainda precisamos superar essa última etapa, que é a habilitação do nosso serviço, comunidade de alta complexidade de oncologia com serviço de radioterapia”.
Investimentos do Governo Federal
O Ministério da Saúde foi representado por Nilton Pereira Junior, diretor de Programa da Secretaria-Executiva da Saúde, que destacou que a inauguração do acelerador linear faz parte de uma iniciativa do programa Agora Tem Especialistas.
Lançado em uma ação simultânea com outras quatro cidades do país – Presidente Prudente (SP) (onde estava o ministro da Saúde, Alexandre Padilha), Teresópolis (RJ), Jaraguá do Sul (SC) e Lajeado (RS) – o Centro de Radioterapia diminui as distâncias percorridas pelos pacientes.
Nilton frisou que, em algumas regiões, a distância até serviços de referência pode variar de 120 a 600 quilômetros, dificultando o acesso à saúde de qualidade.
“Com esse aparelho daqui, somado ao aparelho do Hospital Evangélico, nós vamos dar conta de toda a região e atender outras cidades do estado de Goiás, que hoje têm de se deslocar para fora do estado. Tudo dentro das normas do SUS para priorizar, facilitar e diminuir o tempo de espera dos pacientes na radioterapia”, afirmou.
A expectativa da pasta é de que o novo equipamento em Anápolis amplie de 30% a 50% o atendimento a pacientes de regiões vizinhas que dependem do município, sem precisar se deslocar até Goiânia.
Nilton compartilhou, no evento, que Anápolis exerce papel pioneiro no programa. Futuramente, a proposta é fazer com que aceleradores lineares também operem em Rio Verde e em Catalão (neste último, em associação com a Universidade Federal de Catalão).
Goiânia recebeu o mesmo equipamento em setembro de 2025, também dentro do Agora Tem Especialistas. O acelerador fica localizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG).
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