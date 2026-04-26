“10 vezes mais moderna do que a que eu fiz 12 anos atrás”, diz Lula sobre máquinas de radioterapia em Anápolis

Cidade foi a escolhida em Goiás para abrigar nova unidade pelo SUS, que será gerida pela Santa Casa. Inauguração ocorre nesta segunda-feira (27), em cerimônia simultânea pelo país

Natália Sezil - 26 de abril de 2026

Lula declarou que máquina de radioterapia que chega a Anápolis será 10 vezes mais moderna que as anteriores. (Foto: Captura via Youtube/Estúdio Fluxo e Divulgação)

Anápolis passa a oferecer serviços de radioterapia a partir da próxima segunda-feira (27) e, segundo o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), as máquinas que chegam à cidade são 10 vezes mais modernas do que as que ele inaugurou durante os primeiros mandatos, mais de uma década atrás.

A declaração foi feita durante participação na última edição do podcast de política “Calma Urgente!”. Na data, o presidente estava em Barcelona, na Espanha, onde cumpria agenda antes de ir à Alemanha.

No país europeu, Lula celebrou o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, que estabelece a maior zona de livre comércio do mundo. A cooperação entra em vigor na próxima sexta-feira (1º).

No podcast, o presidente destacou os investimentos na Nova Indústria Brasil e apontou os avanços na área da medicina. “E por que estamos avançando? Porque o SUS é um grande consumidor. Então o SUS pode comprar máquinas modernas”, afirmou.

“Só para você ter ideia do que nós estamos fazendo, estamos levando máquinas para fazer radioterapia 10 vezes mais modernas do que eu fiz 12 anos atrás. Vai ter máquina em todo estado dentro do país”, detalhou.

Uma das máquinas mencionadas será instalada na Santa Casa de Anápolis, sob autorização da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).

Com dois equipamentos emissores de radiação – que são completamente seguros – o acelerador já tem lançamento marcado e deve contar com a presença do diretor de Programa da Secretaria-Executiva da Saúde, Nilton Pereira.

Ao mesmo tempo, outros aceleradores lineares são lançados ao redor do país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tem presença confirmada no Centro Olímpico de Presidente Prudente, em São Paulo. O titular da pasta deve ser acompanhado pessoalmente por Lula.

Lajeado (RS), Jaraguá do Sul (SC) e Teresópolis (RJ) completam a iniciativa simultânea, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas, amplia a capacidade de atendimento do SUS e beneficia diretamente milhares de pacientes oncológicos, reduzindo filas em várias cidades.

No caso de Anápolis, a expectativa é de que 150 pacientes sejam atendidos com sessões de radioterapia todos os dias, abrangendo uma área que chega a aproximadamente 80 municípios em Goiás.

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