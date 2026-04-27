Motorista bêbado bate em ambulância do Samu com pacientes dentro e é preso em Anápolis

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, para o cumprimento dos devidos procedimentos legais

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista bêbado bate em ambulância do Samu com pacientes dentro e é preso em Anápolis
Ambulância ficou danificada após carro bater na traseira. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 32 anos, foi preso na noite deste domingo (26), após bater em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Avenida Fayad Hanna, em Anápolis.

Conforme apuração do Portal 6, os socorristas estavam atendendo a uma ocorrência, com duas vítimas já colocadas dentro da ambulância.

De repente, o veículo foi atingido pelo Chevrolet Classic, sofrendo danos materiais. Apesar do susto, ninguém se feriu com a colisão.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao comparecer, o homem admitiu ter ingerido bebidas alcóolicas antes de dirigir.

Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatada a presença de 1,03 mg/L de álcool no organismo. Valor este mais de três vezes maior do que o considerado crime de trânsito.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes, para o cumprimento dos devidos procedimentos legais.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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