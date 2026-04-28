Homem preso por violência doméstica é encontrado morto em cela da Central de Flagrantes de Anápolis

Socorristas do SAMU foram acionados para tentar manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no interior da cela

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Lúzio Henrique Faria Evangelista, de 27 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Central de Flagrantes de Anápolis na noite desta terça-feira (28).

Ele havia sido preso horas antes após uma ocorrência de violência doméstica registrada no Jardim São Paulo.

Lúzio estava sozinho na cela quando foi localizado desacordado por agentes da unidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e realizaram tentativas de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

Antes da prisão, ele havia sido detido por agredir a companheira durante uma discussão.

Conforme relato da vítima à polícia, ela sofreu agressões físicas, ameaças e ofensas por parte do companheiro.

O caso segue sob investigação.

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