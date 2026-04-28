Li-Fi: a nova tecnologia que é 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi

Tecnologia Li-Fi usa luz para transmitir dados e promete internet até 100 vezes mais rápida, com maior segurança e menos interferência

Gabriel Dias - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Uma mudança silenciosa pode estar prestes a transformar a forma como nos conectamos à internet. Sem depender de ondas de rádio, uma nova tecnologia surge como alternativa promissora, combinando velocidade impressionante e um nível de segurança pouco comum.

Trata-se do Li-Fi, sigla para “Light Fidelity”. Diferente do Wi-Fi tradicional, esse sistema transmite dados por meio da luz, utilizando lâmpadas LED que piscam em frequências imperceptíveis ao olho humano.

Esse processo permite transformar pontos de iluminação em verdadeiros transmissores de internet.

O principal destaque está na velocidade. Em teoria, o Li-Fi pode ser até 100 vezes mais rápido que o Wi-Fi atual, alcançando taxas que superam, com folga, as conexões convencionais.

Isso ocorre porque o espectro de luz visível é muito mais amplo do que o de rádio, reduzindo interferências e gargalos.

Outro ponto relevante é a segurança. Como a luz não atravessa paredes, o sinal fica restrito ao ambiente onde é emitido. Isso dificulta acessos externos e pode representar uma camada extra de proteção contra invasões digitais.

Essa característica torna a tecnologia especialmente interessante para locais que exigem alto nível de confidencialidade, como hospitais, bancos e empresas que lidam com dados sensíveis. Além disso, o Li-Fi também pode ser aplicado em ambientes onde o uso de rádio é limitado, como aviões.

A adoção em larga escala ainda depende de avanços e testes, mas o cenário é promissor. Com a infraestrutura de iluminação já amplamente instalada, o custo de implementação tende a ser reduzido, facilitando sua expansão.

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